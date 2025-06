Albanija najcenejša, Hrvaška najdražja, poglejte, kako se gibajo cene poletnih počitnic

Približuje se uradni začetek poletne turistične sezone, mnogi že načrtujejo, kje bodo preživeli dopust, a cene aranžmajev marsikomu niso najbolj naklonjene.

Če so turisti prejšnja leta večinoma izbirali domače kraje ali bližnja letovišča, danes vse več ljudi skrbno primerja cene, saj se stroški močno razlikujejo glede na državo.

Hrvaška, ki je nekoč slovela kot cenovno dostopna destinacija, vse pogosteje izstopa iz te kategorije. Po drugi strani se Črna gora, Grčija, Albanija in Turčija uveljavljajo kot bolj dostopne alternative.

Poglejmo, kakšne so cene nastanitev junija na najbolj priljubljenih destinacijah.

Črna gora, od ugodnih apartmajev do luksuznih vil

V Črni gori je mogoče dobiti nočitev že od 30 evrov, najdražje nastanitve pa presegajo 2.000 evrov na noč. V Herceg Novem se apartmaji za dve osebi za sedem dni začnejo pri 220 evrih, medtem ko luksuzni hoteli dosežejo cene tudi do 1.587 evrov. Budva ponuja najširši cenovni razpon, od vsega 180 evrov za sedem dni pa vse do vrtoglavih 16.380 evrov za bivanje v resortu s pogledom na morje.

Tudi Kotor je podoben, najdražji hoteli dosegajo 14.000 evrov, medtem ko se ugodnejši apartmaji začnejo pri okoli 200 evrih.

Hrvaška – prevladuje luksuz, dostopnost vse redkejša

Hrvaška obala v juniju, glede na trenutne podatke, ponuja precej več luksuznih kot dostopnih možnosti. V Rovinju cene za sedemdnevni oddih v razkošnih vilah dosegajo tudi 27.000 evrov, medtem ko se običajni apartmaji redko najdejo pod 250 evrov. Na Hvaru se cene nastanitve gibljejo celo do 40.998 evrov, spodnja meja pa je okoli 250 evrov.

V Makarski se cene vil gibljejo med 4.000 in 5.000 evrov, bolj ugodni apartmaji pa se najdejo med 260 in 700 evri. Jasno je, da Hrvaška močno izstopa po cenah, ne samo v glavni sezoni, temveč že junija.

Grčija ima širok razpon, a še vedno ugodnejša od Hrvaške

Grčija ohranja ravnovesje med luksuzom in dostopnostjo. Na Sidoniji se apartmaji začnejo pri 250 evrih, najdražje vile, na primer tiste z zasebnim bazenom, pa dosežejo tudi 31.500 evrov za sedem dni.

Na Tasosu, kjer je ponudba nekoliko omejena, se cene gibljejo med 240 in 4.760 evri. Lefkada ponuja nastanitve že od 172 evrov, medtem ko razkošne vile segajo do 21.000 evrov. Kljub temu so povprečne cene precej nižje kot na Hrvaškem, ponudba pa bolj raznolika in prilagodljiva.

Valona v Albaniji. FOTO: Getty Images

Albanija je najugodnejša destinacija ob Jadranu

Albanija ostaja najdostopnejša izbira za poletni oddih. V Draču so nočitve z zajtrkom na voljo že od 24 evrov, najdražji hoteli pa ne presegajo 120 evrov.

V Valoni so cene podobne, okoli 26 evrov na noč z zajtrkom, medtem ko na jugu države, v priljubljenih destinacijah, kot sta Ksamil in Saranda,» trizvezdični« hoteli stanejo okoli 30 evrov na noč. Tudi prehrana v restavracijah je cenovno ugodna, obrok se giblje med 10 in 15 evri, ulična hrana pa stane le nekaj evrov.

Turčija je raj za družine

Turčija ostaja privlačna možnost, zlasti za družine, ki iščejo »vse vključeno« ponudbo. Paket za štiričlansko družino, ki vključuje deset nočitev in prevoz, je mogoče dobiti že za okoli 3.000 evrov. Čeprav so cene nekoliko višje kot prejšnja leta, Turčija še vedno ponuja zelo dober odnos med ceno in kakovostjo.

Za tiste, ki iščejo najcenejšo možnost poletnega dopusta, sta Albanija in Črna gora najugodnejši destinaciji. Grčija ponuja dobro razmerje med ceno in kakovostjo, medtem ko Turčija izstopa s ponudbo za družine.

Hrvaška pa, čeprav čudovita, beleži najvišjo rast cen, kar mnoge spodbuja, da poiščejo alternativne, pogosto ugodnejše in prav tako privlačne, destinacije.