Alarmantno: Pozabljeni rak se hitro širi med mladimi, strokovnjaki opozarjajo na agresivno obliko

Število primerov raka slepiča med mladimi odraslimi v zadnjih desetletjih narašča in strokovnjaki opozarjajo, da gre za agresivno obliko, ki jo je pogosto težko odkriti pravočasno.

Raziskava, objavljena v reviji Annals of Internal Medicine, je pokazala, da se je število primerov raka slepiča močno povečalo pri ljudeh, rojenih po sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Pri mlajših generacijah je pojavnost trikrat ali celo štirikrat večja kot pri ljudeh, rojenih v 40. letih.

Rak slepiča je še vedno redka oblika raka prebavil, ocenjuje se, da predstavlja približno 0,4 odstotka vseh rakov črevesja. To pomeni, da se po svetu letno odkrije približno 176 primerov te bolezni na milijon prebivalcev.

Posebna skrb strokovnjakov je, da se zdaj približno vsak tretji primer pojavi pri odraslih, mlajših od 50 let, kar je bistveno višji delež kot pri drugih oblikah rakov prebavil.

Kaj je rak slepiča?

Slepič je majhen del črevesja, ki je v spodnjem desnem delu trebuha in je povezan z debelim črevesjem. Njegova natančna funkcija ni povsem znana, raziskovalci pa domnevajo, da lahko podpira imunski sistem.

Pri raku slepiča se celice v slepiču začnejo nenadzorovano deliti in tvoriti tumorje. Ti se lahko razvijejo bodisi iz celic, ki obdajajo slepič, bodisi kot posledica kemikalij, ki sodelujejo pri prebavi.

Simptomi so neznačilni in jih je težko prepoznati

Strokovnjaki opozarjajo, da so simptomi pogosto blagi, in jih je enostavno spregledati:

neznatne bolečine v trebuhu

napihnjenost

spremembe v prebavi

Zaradi tega se večina primerov odkrije šele med operacijo zaradi sumljivega vnetja slepiča, ko je pogosto prepozno za zgodnje zdravljenje.

Če se rak odkrije zgodaj, imajo bolniki 67 do 97-odstotno možnost preživetja več kot pet let po diagnozi. Pri odkritju v napredovalih fazah (st. 3 ali 4) pa preživetje upade na približno 50 odstotkov.

Povezava z življenjskim slogom in debelostjo

Vzrok za nenaden porast obolevnosti pri mladih še ni jasen. Strokovnjaki menijo, da lahko pomembno vlogo igra prehrana, predvsem uživanje močno predelane hrane, pa tudi naraščajoča pojavnost debelosti.

V Sloveniji natančnih statističnih podatkov o raku slepiča ni veliko, vendar podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da rak črevesja med mladimi narašča tudi pri nas.

Na leto se v Sloveniji diagnosticira približno 1.200 novih primerov raka črevesja, pri čemer delež mladih odraslih narašča, podobno kot v Veliki Britaniji in ZDA.

Naraščajoča pojavnost pri mladih po svetu

Pri odraslih, starih 20–39 let, primeri naraščajo za približno 2 odstotka na leto. Pri starosti 30–39 let se pojavnost povečuje za približno 5 odstotkov na leto. V zadnjih 30 letih se je pojavnost raka črevesja pri mladih po svetu povečala za približno 80 odstotkov.

V Združenem kraljestvu letno odkrijejo približno 2.600 novih primerov raka črevesja pri ljudeh, starih 25–49 let, bolezen pa povzroča skoraj 17.000 smrti letno, v ZDA pa okoli 50.000.

Kaj lahko storimo?

Zgodnje odkrivanje je ključno. Če se pojavijo vztrajne ali nenavadne težave v trebuhu, še posebej pri mlajših od 50 let, je pomembno, da jih ne spregledamo. Zgodnja diagnoza in hitro zdravljenje lahko bistveno izboljšata izid bolezni.