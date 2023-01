Adidas in Lululemon delata ženske športne copate s slovenskim znanjem

Slovenski raziskovalci prof. dr. Sašo Džeroski z Instituta »Jožef Stefan«, Aleš Jurca iz švedskega podjetja Volumental in doc. dr. Jure Žabkar s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, so v Scientific Reports, ki ga izdaja Nature Portfolio, objavili članek »Analysis of 1.2 million foot scans from North America, Europe and Asia«.

Raziskava je potrdila obstoj številnih statistično pomembnih razlik v povprečnih meritvah stopal med regijami in med spoloma ter veliko razpršenost meritev stopal znotraj vsake skupine ljudi. Kot kaže, pa je postavila tudi nove standarde za metode in meritve za izdelavo obutve.

Podjetje Adidas je izsledke raziskave uporabilo pri izdelavi novega ženskega športnega čevlja in avtorje raziskave omenilo v oglasnem spotu, kanadsko podjetje Lululemon pa je sploh prvič prav na temelju izsledkov raziskave izdelalo ženski športni čevelj in zanj prejelo nagrado FNNA Launch of the Year, ki velja za nekakšnega oskarja na področju obutve.

Eno od področij raziskovanja Odseka za tehnologije znanja Instituta »Jožef Stefan« pod vodstvom prof. dr. Saša Džeroskega so podatkovne znanosti. Tako že vrsto let sodelujejo tudi z Alešem Jurco iz švedskega podjetja Volumental, ki ponuja orodja za 3D skeniranje stopal ter izvaja raziskave na področju prileganja obutve in človeških stopal.

Skupaj z doc. dr. Juretom Žabkarjem s Fakultete za računalništvo in informatiko UL so v letu 2019 v Scientific Reports objavili analizo več kot milijona posnetkov stopal iz Severne Amerike, Evrope in Azije in prišli do pomembnih ugotovitev, npr. da imajo Azijci širša stopala in da so ženska stopala znatno drugačna od moških. Članek je bil deležen velikega zanimanja in ima danes že prek 60.000 ogledov, citiran pa je bil v 21 znanstvenih člankih, kar je za tako nišno področje lep uspeh.

Podjetji Adidas in Lululemon sta na podlagi izsledkov raziskave oblikovali povsem nova ženska športna copata. Adidas je ugotovitve raziskave uporabil direktno iz objave, imena raziskovalcev pa celo navedel v oglasnem spotu. Kanadski Lululemon pa je do nedavnega proizvajal in prodajal le športna oblačila, pri čemer je bil zelo uspešen, saj ustvarja letni promet v obsegu 20 milijard ameriških dolarjev.

FOTO: Institut Jožef Stefan

Pred leti se je podjetje odločilo za izdelovanje tudi športnih copat in takrat stopilo v stik s podjetjem Volumental na Švedskem. Prednost Lululemona je bila neobremenjenost s preteklostjo izdelovanja obutve in kopit in želja po informacijah, ki obstajajo; z rezultati najnovejše raziskave slovenskih raziskovalcev na podlagi posnetkov, skenov ženskih stopal so razvili nov ženski športni copat, ki je takoj prejel nagrado FN Achievement Awards Launch of the Year, ki velja za nekakšnega oskarja na področju obutve.

Aleš Jurca je bil sprva zaposlen v Alpini kot vodja razvojno-raziskovalne skupine. Skenerji so se takrat uporabljali v medicinske namene, cenovni razred je bil v primerjavi z današnjim mnogo višji. Kljub temu so čutili potrebo po tem, da bi razumeli, kakšna stopala imajo uporabniki njihove obutve, in leta 2001 kupili prvi skener.

»Zadnjih sedem let delujem na Švedskem v podjetju Volumental, kjer se ukvarjam z raziskavami na področju skeniranja stopal. Razvili smo 3 D skenerje, ki se uporabljajo v prodajalnah obutve in jih ima danes že več kot 3000 trgovin po celem svetu. Hkrati pa imamo bazo več kot 30 milijonov 3D posnetkov stopal, kar je čisto nova osnova, ki nam omogoča raziskovanje dejanske oblike tako stopal kot čevljev.«

Adidas in Lululemon sta torej dve blagovni znamki, ki sta že uporabili rezultate znanstvenih raziskav, verjetno pa je le vprašanje časa, kdaj jima bo sledila še kakšna.

FOTO: Institut Jožef Stefan

Kot pravi Aleš Jurca, je področje raziskovanja stopal in prileganja obutve še popolnoma neraziskano. »Ko smo v podjetju razmišljali o tem, kako skene stopal povezati z obutvijo, sem se takoj spomnil na Institut »Jožef Stefan«, kjer sem delal že diplomsko nalogo na področju robotike.

V dvanajstih letih skupnega sodelovanja smo razvili produkte, ki so mnogo boljši, kot bi bili sicer, hkrati pa pridobili ogromne količine podatkov, s čimer raziskave na področju prileganja obutve postavljamo na povsem drug nivo.« Tudi prof. dr. Sašo Džeroski poudarja ogromne prednosti takšnega sodelovanja. »Zadnja leta opažam vedno več dvoma v znanost, zato je omenjeno sodelovanje še toliko bolj pomembno. Naša raziskava je krasen primer, kako lahko znanost raziskuje nekaj, kar zadeva res vsakogar, inovativna podjetja pa lahko z uporabo rezultatov raziskav tako rekoč odločilno izboljšajo svoje izdelke.«