90-letni profesor razkriva skrivnosti dolgega in aktivnega življenja

V času, ko večina ljudi že zdavnaj uživa pokoj, 90-letni Xie Mengxiong še vedno vsak dan odide v službo.

Častni predsednik univerze Shih Chien v Tajpeju je postal simbol zdravega staranja in izjemne življenjske energije.

Njegov vsakdan, prepleten z akademskim delom, predavanji in dobrodelnostjo, navdušuje številne, njegovo dolgoživost pa pojasnjuje s kombinacijo zdrave prehrane, umetniškega izražanja in aktivnega uma.

Vegetarijanska prehrana brez riža

Ena od največjih posebnosti njegovega življenjskega sloga je prehrana. Čeprav izhaja iz kulture, kjer je riž osnovno živilo, ga že tri leta ne uživa. Njegova prehrana temelji predvsem na rastlinskih virih, saj verjame, da je skrb zase oblika ljubezni do sebe.

Znanost potrjuje njegove trditve. Raziskava, objavljena v JAMA Internal Medicine, je pokazala, da vegetarijanci živijo dlje – moški v povprečju deset let dlje, ženske pa šest.

Študija iz leta 2020 je dodatno potrdila, da zamenjava le treh odstotkov kalorij iz živalskih virov s tistimi iz rastlin zmanjša splošno tveganje smrti za deset odstotkov.

Harvard Health poroča, da zamenjava jajc in rdečega mesa z rastlinskimi beljakovinami tveganje smrti zmanjša celo do 24 odstotkov pri moških in 21 odstotkov pri ženskah.

Možgani ostajajo aktivni – ključ do dolgega življenja

Xiejev dan se začne okoli 10. ure zjutraj. Kljub starosti ohranja izjemno zbranost, zgovornost in strast do poučevanja. Njegovi študenti cenijo njegovo modrost, medtem ko sam pravi, da ga ohranjajo živega prav radovednost, ustvarjalnost in ljubezen do znanja.

Poleg znanstvene odličnosti je umetnost njegov zvesti spremljevalec. Že od mladosti se ukvarja s fotografijo, slikanjem in branjem. Njegova pisarna je pravcata osebna galerija. Ustvarjalnost mu pomaga ohranjati čustveno ravnovesje in preprečuje osamljenost. »Nikoli nisem nehal biti zaposlen, in to me osrečuje,« pravi.

Izobraževanje in kultura kot preventiva pred demenco

Njegova neomajna strast do učenja in kulture ima tudi znanstveno podlago. Organizacija Alzheimer’s Research UK izpostavlja, da so duševno stimulativne dejavnosti povezane z nižjim tveganjem za razvoj demence. Več časa, preživetega v izobraževanju, naj bi po nekaterih raziskavah zmanjšalo verjetnost za nastanek te bolezni.

Aktivno življenje brez starostnih izgovorov

Primer Xieja Mengxionga dokazuje, da visoka starost ni ovira za aktivno, ustvarjalno in smiselno življenje. S pravilno prehrano, mentalno stimulacijo in predanostjo vrednotam, kot so izobraževanje, umetnost in skrb za druge, je mogoče ohranjati vitalnost še dolgo po upokojitveni dobi.

Njegova zgodba je navdih za vse generacije, še posebej pa za tiste, ki verjamejo, da se z leti življenje upočasni.