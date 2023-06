Hoja kadar koli v dnevu je odlična ideja, fantastičen in preprost način za gibanje, pa tudi za uporabo preproste dnevne rutine za zdravje, razpoloženje. Jutranji sprehod ima tudi dodatne zdravstvene koristi.

Zgodaj zjutraj se ni lahko spraviti v športne copate in oditi na sprehod. Razumemo. Vendar, koristi so tako velike, da se tega res moramo lotiti.

Ko se zbudimo, telovadba pri večini zagotovo odpade. Vendar pa lahko začetek dneva s sprehodom, ne glede na to, ali gre za bližnji park, plažo, če živite ob morju, gozd ali mestno okolje, prinese številne zdravstvene koristi tako umu kot telesu.

In še nekaj: pomembno je biti vztrajen. Presenečeni boste, kako hitro bo jutranji sprehod postal vaša nepogrešljiva rutina, saj bo čez nekaj časa vaše telo preprosto zahtevalo to.

Tukaj je 9 zdravstvenih koristi jutranjega sprehoda:

1. Hoja naravno dviguje raven energije

S hitrim sprehodom za začetek dneva se bomo počutili osvežene, bolj energične in celo pomlajene. Študije so pokazale, da ima lahko redna dejavnost, kot je hoja, pomembno vlogo pri povečanju ravni energije. Prav tako vpliva na zmanjševanje utrujenosti, ohranjanje dobre ravni energije skozi ves dan. Jutro je že samo po sebi simboličen začetek, jutranji sprehod pa bo poskrbel, da bomo možgane preprosto »prečistili« pred navalom obveznosti.

2. Izboljšano duševno zdravje in hoja

Večja samozavest, boljše razpoloženje, zmanjšanje stresa, anksioznosti in depresivnih misli – vse to so stanja duševnega zdravja, na katera vpliva jutranji sprehod. Vadba pomaga pri sproščanju endorfinov in serotonina, hormonov, ki so odgovorni za naravno izboljšanje razpoloženja.

3. Jutranji sprehod, bolj zdrav spanec

Biti zjutraj aktiven pomeni tudi povečati učinke melatonina (naravnega hormona spanja), ki nam pomaga, da lažje zaspimo. Izpostavljenost jutranjemu soncu lahko pomaga vzpostaviti naravni cirkadiani ritem, ki izboljša cikel spanja in prispeva k boljšemu spancu. Rezultat dobrega spanca nam omogoča, da se čez dan počutimo bolj budne in energične.

4. Če zjutraj hodimo, bodo naši možgani »hitrejši« in bolj zdravi

Hoja ima številne koristi za fizično zdravje in vključitev jutranjega sprehoda v vaš dnevni urnik lahko izboljša delovanje možganov. Raziskovalci so ugotovili, da hoja poveča pretok krvi v možgane, kar je povezano z izboljšano kognitivno funkcijo, spominom, koncentracijo in učinkovitejšim reševanjem problemov.

5. Izboljšano zdravje srca

Znižanje krvnega tlaka, izboljšana cirkulacija in manjše tveganje za bolezni srca – to so prednosti jutranjega sprehoda. Je tudi dobra preventiva za preprečevanje visokega krvnega tlaka. Študije pravijo, da lahko 30 minut rahle hoje na dan zmanjša tveganje za bolezni srca za 35 odstotkov.

Podatki raziskav so tudi razkrili, da imajo ljudje, ki v svojo dnevno rutino vključijo redno hojo, manj srčnih infarktov in kapi. Hkrati ohranjajo zdravo raven holesterola.

6. Tudi jutranji sprehod je lahko priložnost za druženje

Jutranji sprehod je odlična priložnost, da se po želji spoprijateljiš z novimi ljudmi, da si bolj družaben in hkrati bolj aktiven. V parku ali na sprehajališču boste zagotovo srečali ljudi, ki jih še niste poznali, z enako energijo in entuziazmom, enakimi ambicijami in razpoloženjem. Hoja na prostem je idealna oblika aktivnosti, ki ima poleg socialne komponente širok spekter koristi za zdravje, vključno z nižjim krvnim tlakom, uravnavanjem telesne maščobe, boljšim nivojem holesterola ter zmanjšanjem tveganja za depresijo in anksioznost.

7. Manjše tveganje za sladkorno bolezen

Hoja je ena najpreprostejših oblik telesne dejavnosti, pomaga pa tudi pri izgubi neželenih kilogramov. Lahko je izjemno učinkovit pri preprečevanju sladkorne bolezni in drugih bolezni, povezanih s starostjo in navadami. Ena obsežna študija je pokazala, da 30-minutna hoja na dan lahko zaščiti pred sladkorno boleznijo tipa 2 in debelostjo.

Redna hoja poveča sposobnost telesa, da se odzove na inzulin, medtem ko izboljšan nadzor krvnega sladkorja pomaga zmanjšati tveganje za sladkorno bolezen in zagotavlja boljši nadzor nad boleznijo za tiste, ki imajo danes diagnozo te pogoste bolezni.

8. Boljše ravnotežje, ravnotežje in stabilnost telesa

Ne le, da nam jutranji sprehod pomaga, da se počutimo polni energije za prihodnji dan, ampak lahko pomaga tudi pri posturalni stabilnosti in telesni moči. Je pomemben element dobrega ravnotežja. Kombinacija hoje, treninga moči in razteznih vaj izboljša držo celega telesa.

9. Jutranji sprehod zmanjša bolečine v mišicah in sklepih

Jutranje vstajanje iz postelje je lahko boleče zaradi togosti mišic in bolečin v sklepih. Jutranja hoja je dragocena pri zaščiti sklepov s procesom krepitve mišic okoli sklepov. Ko se staramo, lahko kronične bolezni, kot je artritis, postanejo velik problem. Ker je hoja aktivnost z majhnim vplivom na sklepe, je lahko odličen in koristen način za lajšanje bolečin, okorelosti in oteklin artritisa.