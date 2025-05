8 superživil, ki jih je priporočljivo uživati po 50. letu

Ne glede na to, ali ste vse življenje jedli zdravo ali pa ste v zadnjem času nekoliko zanemarili prehrano, je po 50. letu ključno, da ponovno ovrednotite svoj jedilnik.

Po besedah strokovnjakov je takrat še posebej pomembno, da izbiramo hranila z največjo vrednostjo, saj se potreba po energiji z leti zmanjšuje.

To pomeni, da si ne moremo več tako pogosto privoščiti velike porcije tortilj čipsa in vrča margarite, vsaj ne, če ne želimo, da se kilogrami začnejo počasi nabirati.

Poleg počasnejšega metabolizma je treba upoštevati še druge spremembe, kot so slabšanje kostne gostote, počasnejše delovanje prebave in upad mišične mase (ta se po 50. letu zmanjšuje za približno 1 odstotek na leto, po 65. letu pa se ta izguba lahko celo podvoji).

Splošno priporočilo za starejše odrasle je uživanje več sadja in zelenjave, pusto meso (če uživajo meso), ribe ali piščanca ter izogibanje nasičenim maščobam in sladkorju.

Uravnotežena prehrana pomaga uravnavati krvni tlak, zmanjšuje tveganje za srčne bolezni in pripomore k preprečevanju sladkorne bolezni in nekaterih oblik raka.

Pri sestavljanju zdrave prehrane je pomembno vedeti, da živila delujejo v sinergiji kot orkester, kjer vsako živilo igra svojo vlogo. Če na svoj jedilnik vključite spodnjih osem živil, boste svojemu telesu dali močan in zdrav zagon.

1. Jagodičevje

Jagodičevje je popolna izbira za vse po 50. letu, saj vsebuje veliko vlaknin, vitamina C in flavonoidov z antioksidativnim ter protivnetnim delovanjem.

Vlaknine pomagajo pri prebavi, uravnavanju telesne teže in varujejo pred boleznimi, kot so sladkorna bolezen, srčne bolezni in rak. Priporočeni dnevni vnos vlaknin za moške nad 51 let je 30 gramov, za ženske pa 21 gramov.

Jagodičevje lahko koristi tudi možganom. Bogato je z antioksidanti, ki lahko izboljšajo spomin in motorične sposobnosti. Zato je pomemben del MIND diete, ki upočasnjuje nevrodegenerativne procese. Poleg jagodičevja ta dieta vključuje še zelenjavo, stročnice, polnovredna žita, oreščke, ribe in perutnino.

MIND dieta je prehranski pristop, ki združuje mediteransko in DASH dieto za zaščito možganov in zmanjšanje tveganja za demenco.

Študije so pokazale, da uživanje približno ene skodelice svežih brusnic dnevno zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni. Uživanje majhne količine posušenih goji jagod pa lahko pomaga preprečevati ali upočasniti razvoj makularne degeneracije. Posebej koristne so divje borovnice, saj vsebujejo večkrat več antioksidantov kot navadne.

2. Temnozelena listnata zelenjava

Z leti kosti postajajo bolj krhke, zato potrebujemo več kalcija. Dobimo ga lahko z uživanjem posnetih mlečnih izdelkov ter zelenjave, kot so ohrovt, rukola, brokoli in špinača. Ti so bogati z vlakninami, koristijo mišični funkciji in so srčno-žilju prijazni.

Raziskave kažejo, da dnevno uživanje ene skodelice zelenjave, bogate z nitrati, lahko poveča moč spodnjih okončin za 11 odstotkov. Ljudje, ki redno uživajo tovrstno zelenjavo, imajo tudi do 26 odstotkov manjše tveganje za srčne bolezni, poleg tega pa višja raven antioksidantov, ki jih ta zelenjava vsebuje, zmanjšuje verjetnost za razvoj demence.

3. Ribe in morska hrana

Ribe, kot so losos, trska, tuna in postrv, so puste beljakovine, ki so ključne za ohranjanje in obnovo mišične mase. Starejši odrasli potrebujejo več beljakovin, saj telo z leti postane manj učinkovito pri njihovi presnovi. Priporočen dnevni vnos je okoli 140–170 gramov kakovostnih beljakovin.

Ribe so tudi dober vir vitamina B12, ki ga s staranjem težje absorbiramo. Poleg tega vsebujejo koristne omega-3 maščobne kisline, ki zmanjšujejo tveganje za smrt zaradi kroničnih bolezni za približno 17 odstotkov, če jih uživamo dva- do trikrat tedensko.

4. Oreščki in semena

Vsi oreščki niso enaki, vendar so vsi koristni. Vsebujejo beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe ter zagotavljajo dolgotrajen občutek sitosti. Priporočena količina je ena pest na dan, to je približno 25 mandljev, 20 indijskih oreščkov, 35 arašidov ali 15 polovičk orehov.

Posebej priporočljivi so orehi, mleta lanena semena in chia semena, saj vsebujejo omega-3 maščobne kisline ALA, ki se v telesu pretvorijo v EPA in DHA, koristni za zdravje možganov.

Zanimivo: študija iz ZDA je pokazala, da lahko uživanje porcije oreščkov podaljša zdravo življenje za 26 minut, medtem ko ga ena hrenovka skrajša za 36 minut.

5. Skuta

Skuta je odličen vir sirotkinih beljakovin, ki spodbujajo sintezo mišičnih beljakovin. Pogosto jo uporabljajo športniki po vadbi, a namesto beljakovinskega napitka jo lahko vključimo kar v obrok.

Poleg beljakovin vsebuje tudi veliko kalcija in vitamina D, ki sta ključna za ohranjanje kostne gostote. Pomembni pa so tudi fosfor (v oreščkih, stročnicah, žitih), magnezij (v oreščkih, semenih, stročnicah in temni zelenjavi) ter celo suhe slive, ki dokazano ščitijo pred izgubo kostne mase pri ženskah po menopavzi.

6. Stročnice

Zakaj jih štejemo med superživila? Ker pomagajo zniževati holesterol, so polne vlaknin in beljakovin, imajo malo kalorij, a veliko železa, kalija in magnezija. Priporočljivo je posegati po suhih ali nizko soljenih konzerviranih različicah. Če so na voljo le običajne konzerve, jih pred uporabo dobro sperite, tako odstranite do 41 odstotkov natrija. Odlična izbira so tudi čičerika in jedi iz nje, na primer humus.

7. Voda

Res ni hrana, a je izjemno pomembna. S staranjem občutek žeje peša, zato moramo bolj paziti na hidracijo, še posebej v vročini ali pri fizičnih aktivnostih, kot je delo na vrtu. Zadosten vnos tekočine pomaga tudi pri preprečevanju zaprtja, ki je s starostjo pogostejše. Pogosto pa zamenjujemo žejo z lakoto.

8. Avokado

Avokado ni le okusen, ampak tudi zelo zdrav. Dolgoročna raziskava je pokazala, da imajo ljudje, ki uživajo vsaj dve porciji avokada na teden, manjše tveganje za srčno-žilne bolezni kot tisti, ki ga redko jedo.

Prehranski dodatki: še več koristi

Zelišča in začimbe

S staranjem se spreminja zaznavanje okusa, kar pogosto vodi k pretiranemu soljenju. Namesto tega jedi obogatite z zelišči in začimbami, ki poleg okusa prinašajo tudi antioksidante, na primer kurkuma, ingver, cimet, origano in peteršilj.

Morske alge

Alge pomagajo razstrupljati telo in izločajo težke kovine, pesticide in druge strupe. Ena najbolj uporabnih je alga dulse, ki jo lahko kupite v kosmičih ali prahu in jo dodate jedem ali napitkom.

Citrusi

Sok polovice limone, limete ali pomaranče v vodi doda osvežilen okus in tudi elektrolite: natrij, kalij, kalcij in magnezij, vse pomembne minerale za telo.

Vitamin B12, kalcij in vitamin D

Čeprav je najboljše pridobivati hranila iz hrane, je po 50. letu priporočljivo razmisliti o dodatkih, predvsem vitamina B12, ki ga telo težje absorbira.

Priporoča se tudi pogovor z zdravnikom glede dodajanja kalcija in vitamina D. Pri izbiri multivitaminov je priporočljivo izbrati tiste, ki so prilagojeni starejšim od 50 let.