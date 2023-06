8 razlogov, zakaj so češnje dobre. Privoščite si jih brez slabe vesti

Na veselje mnogih, ki obožujejo ta sadež, se je sezona češenj že začela. Vendar poleg tega, da so sladke, okusne in osvežilne, so te rdečkaste ali bele kroglice izjemno dobre za naše telo.

Sadje, predvsem sezonsko, naj bo na mizi vsak dan. Aktualne so češnje, ki so blagodejne za naše zdravje.

Češnje so bogate s kalijem in zato dobro vplivajo na izločanje vode iz telesa. Zaradi tega, pa tudi zaradi dejstva, da ne vsebujejo maščob, so češnje idealne za ohranjanje vitke linije in hujšanje. Zato jih pogumno uživajte med obroki ali jih uporabite v sadnih solatah. Tako vplivajo na naše zdravje:

1. Dvigujejo raven energije

Z uživanjem češenj na naraven način pomagate telesu do več energije. Večina kalorij v tem sadju izvira iz naravnih sladkorjev, ki izboljšujejo razpoloženje in dvigujejo raven energije. Torej, naslednjič, ko boste čez dan začutili, da vam energija upada, zgrabite pest češenj in takoj se boste počutili bolje.

2. Pomagajo vam bolje spati

Če imate težave z nespečnostjo, vsak dan uživajte češnje za boljši spanec. Češnje vsebujejo melatonin, ki pomaga ljudem proti nespečnosti.



3. Ščitijo vid in kožo

Še en dober razlog, zakaj bi morali jesti češnje, je ta, da je to sadje odlično za vid. Češnje vsebujejo veliko vitamina A, del tega vitamina pa je beta karoten, ki izboljšuje vid in skrbi za zdravje oči. Retinol je še en del vitamina A, ki pomaga ohranjati kožo zdravo in svežo. Češnje vsebujejo 20-krat več vitamina A kot jagode in borovnice.

4. Izboljšujejo prebavo

Zaradi visoke vsebnosti vlaknin češnje izboljšujejo prebavo in znižujejo raven holesterola v krvi. Pest češenj na dan je povsem dovolj.

5. Zmanjšujejo bolečino

Češnje so odličen vir antocianina, ki zmanjšuje bolečine in otekline ter blaži simptome kroničnih bolezni, kot sta protin in artritis.

6. Preprečujejo mišične krče

Čeprav imajo banane več kalija kot češnje, mnogi ne marajo tega južnega sadeža. Zato jejte čim več češenj, da preprečite in zmanjšate mišične krče. Češnje lahko pomagajo tudi pri lajšanju menstrualnih bolečin.



7. Boljši spomin

Če se vam zdi, da ste pozabljivi, lahko češnje pomagajo izboljšati delovanje možganov, ne glede na to, koliko ste stari. Češnje so znane kot hrana za možgane, saj so bogate z močnim antioksidantom antocianinom, ki je odličen za možgane.

8. Varujejo srce in ožilje

Raziskave so pokazale, da kalij pomaga uravnavati krvni tlak in srčni utrip, ker pa so češnje izjemno bogate s tem mineralom, ščitijo pred številnimi boleznimi srca in ožilja. Češnje so bogate tudi z magnezijem, ki zmanjšuje tveganje in izboljša okrevanje po srčnem infarktu. Poleg tega češnje vsebujejo tudi sterole, ki na naraven način pomagajo zniževati holesterol, so zapisali na spletni strani eatthis.com