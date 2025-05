8 pohodniških izletov po Evropi, ki vam bodo vzeli dih

Na začetku, ob pogledu na strmine, bo morda prisoten dvom, a ko boste enkrat krenili, se ne boste želeli ustaviti.

Spomini v obliki bolečih mišic bodo ostali, a še več bo zvezd v očeh in miru v glavi. Svoje sanje lahko poiščete tudi v gorah, ne le ob morju.

Evropa poleg čudovitih mest skriva tudi nešteto naravnih poti. Ne glede na to, ali vas vleče v strme gore ali ob ravninske poti, na rob pečine ali ob obale turkiznih jezer, tukaj je osem najlepših pohodov po Evropi, po izbiri spletne strani msn.com.

Pot Cinque Terre (Italija)

Med kopnim in morjem se razteza pot ob Ligurski obali, ki povezuje pet pisanih vasic, stisnjenih nad klifi. Pod nogami škriplje kamen, pogled seže čez horizont, zrak pa diši po limoninih drevesih. Dostopna, a spektakularna pot, kjer vsak postanek razkrije dih jemajoče razglede na Sredozemlje. Poleti zamenjajte natikače za pohodne čevlje in napihljive blazine za pohodne palice.

FOTO: Getty Images

Pot Laugavegur (Islandija)

Predstavljajte si hojo med vulkani, ledeniki, vročimi vrelci in gorami v nadrealističnih odtenkih. Ta 55-kilometrska pot je neokrnjen biser, ki vodi skozi lunarne in nenehno spreminjajoče se pokrajine. Popolna izbira za vse, ki radi začutijo surovo moč narave pod nogami in v prsih.

FOTO: Getty Images

Camino del Rey (Španija)

Z vzdevkom Kraljeva pot se ta spektakularna steza vije visoko nad sotesko Desfiladero de los Gaitanes v Andaluziji. Poti vodijo po visečih mostovih, pritrjenih na pečine, za pravo doživetje, vrtoglavice, adrenalina in osuplosti. Pot, ki dobesedno vzbuja drget … v vseh pomenih.

FOTO: Getty Images

Blejsko jezero in soteska Vintgar (Slovenija)

Nežna, sveža in čarobna: tako bi lahko opisali vzdušje te slovenske poti. Ob smaragdni reki, prek lesenih brvi in ob kristalno čistih slapovih, se skriva popoln pobeg v naravo. Le nekaj kilometrov stran se zrcali Blejsko jezero z ikoničnim otočkom. Idealno za romantičen in osvežujoč oddih.

FOTO: Getty Images

GR20 na Korziki (Francija)

Velja za eno najzahtevnejših pohodniških poti v Evropi. GR20 prečka Korziko od severa proti jugu, preko ostrih grebenov, dišečih gozdov in skritih rek. Fizični izziv, vsekakor, a hkrati priložnost za globoko osebno povezanost. Vsak osvojeni vrh postane notranja zmaga.

Trolltunga (Norveška)

Ta norveška pot vodi do skalne police, ki visi nad praznino. Od tam se razprostira dih jemajoč razgled na fjord Ringedalsvatnet. Pohod, ki vas opomni, kako mogočen je ta planet … in tudi vi.

FOTO: Getty Images

Narodni park Visoke Tatre (Slovaška/Poljska)

Manj znan, a nič manj osupljiv. Ta gorski park ponuja raznolike poti med visokogorskimi jezeri, globokimi gozdovi in alpskimi panoramami. Tukaj narava govori brez filtrov, pristno, pomirjajoče in zdravilno. Raziskujte počasi, z odprtim srcem in sapo, ki jo bo večkrat zmanjkalo.

FOTO: Getty Images

Pots ob Labi (Nemčija/Češka)

Nežen pohod, idealen tudi za kolesarjenje, ki poteka ob reki Labi v dolžini več kot 100 kilometrov. Pot vodi mimo srednjeveških vasic, terasastih vinogradov in spokojnih gozdov. Prava oda počasnosti, podeželskemu romantizmu in pokrajinam, ki spominjajo na pravljico.