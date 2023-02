8 odličnih sank za otroke in odrasle

Sankaška sezona je na vrhuncu. Če še nimate sank, smo se za vas sprehodili po nekaterih slovenskih trgovinah in pokukali, kaj trenutno imajo na zalogi.

Zaloga je dobra pri velikih trgovcih, slaba pri butičnih domačih izdelovalcih, saj so letos prodali rekordno število sank. Vendar obljubljajo, da bo zaloga sredi januarja že večja.

Pri izbiri sani ne smemo siliti z glavo v sneg. Oguljeno in mogoče nehvaležno je napisati, da se bolj splača dati nekaj več denarja za kvalitetne sani kot pa kupiti nekaj na hitro. Razlog je preprost. Sani niso potrošni material, ampak družinska dediščina, ki gre iz roda v rod. Kaj je lepšega kot sankati se na dedovih sankah? V tem tiči resnica in zato imamo v Sloveniji tako kvalitetne proizvajalce sani.

1. Sani Springos

Sanke Springos. FOTO: Arhiv proizvajalca

Springos so klasične sani iz bukovega lesa. Imajo priložen trak za vlečenje. Na sani je možno pritrditi tudi ograjico za otroke (ni priložena). Cena: 40 evrov.

2. Sanke Ribničan

Sanke Ribničan.FOTO: Arhiv Polet/Andraž Jenkole

Ribničani pravijo, da les izjemen material, je živ, varen, okolju in ljudem prijazen ter naravno obnovljiv vir. Izžareva toplino in ponuja otrokom svet, ki je poln ustvarjalnosti, domiselnosti in vzbuja radovednost. Lesene sanke so narejene iz lesa jesena in so premazane z naravnim premazom za les. Primerne so za dve osebi. Priloženo imajo vrv za vlečenje.

3. Sanke Woodmax

Sanke Woodmax. FOTO: Arhiv proizvajalca

Polkrive sanke so iz bukovega lesa, velikost sani (dxš): 100x30cm, velikost sedeža (dxš): 63x30cm, nosilnost: do 90kg, za rekreativno uporabo, možna namestitev naslonske ograjice za otroka. Narejene v Sloveniji. Cena: 35 evrov.

Zavite sanke z bukovega lesa, velikost sani (dxš): 100x30cm, velikost sedeža (dxš): 63x30cm, nosilnost: do 90 kg, za rekreativno uporabo,možna namestitev naslonske ograjice za otroka. Cena: 50 evrov

4. Sanke Rožič

Sanke Rožič. FOTO: Arhiv proizvajalca

Dvosed sanke so namenjene rekreativni vožnji dveh odraslih oseb, ene odrasle osebe ter starejšega otroka, dveh starejših otrok ali odrasle osebe z mlajšim otrokom v otroškem sedežu. Paket dvosed lesene sani z otroškim sedežem, ki vključuje tudi trak za pritrjevanje. Otroški sedež se s priloženim trakom za pritrjevanje pritrdi na sprednji del sedeža dvosed sani. Cena: 135 evrov

Kvaliteta jesenovega lesa zagotavlja trdnost in vzdržljivost, ki je pri sankanju dveh oseb na istem sedežu še kako pomembna. Ta les je po dolgem naravnem sušenju obdelan in zlepljen v posamezne dele sank. Iz istega lesa izdelamo tudi sedež, ki je namenjen otrokom.

Močni spoji med posameznimi lesenimi deli sank nudijo visoko nosilnost. Dodani so tudi gumijasti vložki, ki so v prvi vrsti namenjeni zagotavljanju vodljivosti sank, služijo tudi kot blažilci tresljajev. Sanice oziroma krivine so na podlago postavljene pod kotom, na spodnji strani imajo pritrjeno drsno ploskev iz različnih zlitin, z namenom zagotavljanja optimalne hitrosti in oprijema na snežni površini. Pred vplivi okolja jih ščitita dve plasti skrbno izbranega, obstojnega in visoko kakovostnega laka.

Gibljivost je lastnost, ki jo pri dvosed sankah z otroškim sedežem zagotavljamo s posebno oblikovanimi spoji, gumijastimi vložki ter natančno določeno stopnjo zategnjenosti vijakov. Sama gibljivost omogoča izredno vodljivost sank med vožnjo, saj jih s pravilno vožnjo lahko vodimo le s potegom vodilnega traka. S primerno uporabo in upoštevanjem navodil o vzdrževanju naših sank vam bodo dobro služile mnogo let.

Rožičevi nasveti za uporabnike športnih sank

Športne sanke izdelujemo v večih dolžinah, vse pa so namenjene sankanju ene osebe. Pripročamo jih sankačem z več izkušnjami, pri čemer pa velja vedeti, da sta obe vrsti naših sank primarno namenjene ljubiteljskemu, rekreativnemu sankanju. Osebam višine od 130cm do 170 cm priporočamo krajše športne sani, torej dolžine 110 cm. Osebam višjim od 170 cm pa priporočamo daljše športne sani, dolžine 120 cm.

Vse športne sani so izdelane iz kvalitetnega jesenovega lesa. Športne sani so skrbno načrtovane in izdelane ročno. Odlikuje jih velika gibljivost, stabilnost, vzdržljivost in vodljivost, tudi pri velikih hitrostih. Gumijasti vložki naredijo vožnjo s športnimi sami za eno osebo zelo udobno, saj blažijo tresljaje.

Krivine oziroma sanice športnih sank oziroma so na podlago postavljene pod kotom, na spodnji strani imajo pritrjeno drsno ploskev iz različnih zlitin, ki poskrbi za zagotavljanje najprimernejše hitrosti in oprijema na snegu. Visoko kakovosten lak, ki ga nanašamo kar v dveh slojih, ščiti športne sani za eno osebo pred vplivi okolja.

Te rekreativne športne sani imajo sedež izdelan iz nepremočljivega platna, ki zagotavlja nižje težišče sank in s tem večjo stabilnost in hitrost sank v zavoju. Trak za vodenje sani je pritrjen na način, da omogoča optimalno vodljivost sani, kar daje izjemno natančnost v zavoju.

Enosed športne sani so gibljive in pred prvo uporabo jih je priporočljivo razgibati. Po nekajkratni uporabi boste videli, da se je njihova gibljivost povečala, kar je povsem ok. Pomembno je, da ne zategujete matic in vijakov, ker lahko izgubijo vodljivost.

Športne sanke – vzdrževanje

Da bi športnim sanem podaljšali rok uporabe, priporočamo uporabo na dobro zasneženih progah, izogibajte vožnji ter vleki sank po kamenju, asfaltu ter po posoljenih območjih ob cestah in parkiriščih, saj tako poškodujete krivini.

Športne sani so narejene iz kakovostnih materialov in zato tudi enostavne za vzdrževanje. Morebitne poškodbe se kažejo z minimalnim rjavenjem, kar se samo odstrani pri ponovni uporabi, po želji pa ga lahko odstranite tudi sami s pomočjo brusnega papirja visoke granulacije.

Priporočamo, da drsni ploskvi pri tudi športnih sankah po koncu sankanja obrišete s suho krpo. Za boljšo drsnost lahko na drsni ploskvi športnih sank nanesete proizvode, ki povečujejo drsnost ali navadni vosek.

Športne sanke – shranjevanje

Športne sanke za eno osebo shranjujete v hladnejših prostorih (garaža, klet), stran od virov toplote (radiator, peč), tako da stojijo pokončno in ne naslonjene ob steno, omaro ali vrata. Cena: 120 evrov

5. Sanke Davos

Sanke Davos. FOTO: Arhiv proizvajalca

Odlične so za otroke, starejše od treh let, ki jih spremlja odrasla oseba.Zaradi lesene strukture so te klasične sani izjemno čvrste. Odlične so za kakovostno preživljanje prostega časa z družino med sankanjem ene odrasle osebe in enega otroka. Cena: 45 evrov

6. Sani Trhljen

Sanke Trhljen. FOTO: Arhiv proizvajalca

Sanke so izdelane iz jesenovega ali bukovega lesa. Lesene sani s platnom omogočajo še bolj udobno sankanje. Sedež za sanke omogoča varnejše sankanje tudi za mlajše otroke, saj jim nudi oporo s treh strani, poleg tega je praktičen med vleko otrok na saneh. Lesene ravne sanke so na voljo v dveh dolžinah: cca 95 cm in cca 105 cm. Prva dolžina je primerna za sankanje ene osebe, druga omogoča sankanje dveh oseb. Zavite sanke so na voljo v dolžini 110 cm, dolžina je primerna za sankanje dveh oseb. Novost: Sanke dolžine 135cm, sanke so primerne za sankanje treh oseb.

7. Sanke Kališnik

Sanke Kališnik. FOTO: Arhiv proizvajalca

Različica osnovnega modela Kališnikovih sank, z nekoliko širšim in podaljšanim sedežem, ki omogoča, da se na saneh vozita dva. Zaradi velikosti je model primeren tudi za ljudi višje rasti. Sani so nekoliko bolj toge kot osnovni model. Dolžine: 110/120cm. Širine 40/45cm

8. Sanke Jerančič

Sanke Jerančič . FOTO: Arhiv proizvajalca

Izdelujejo lesene sanke različnih velikosti, izdelane iz kvalitetnih materialov. Ponujajo tri modele sani: otroške sani, Sportline L 90, dolžina 90cm, širina 35cm, sedežni del dolžine 42cm, cena 190,00 evrov.

Enosede sani Sportline L110, dolžine 110cm, širine 45cm, sedežni del dolžine 42cm, cena 220 evrov.

Dvosedne sani Sportline L120, dolžine 120cm, širine 45cm, sedežni del dolžine 60cm, cena 230 evrov.