71-letni Štefan Buzeti iz Bakovcev je ironman in prvak v ultra triatlonu

Na tekmi za svetovni pokal, ki jo je v avstrijski Radgoni pripravilo Mednarodno združenje za ultra triatlon, je Štefan Buzeti iz Bakovcev premagal razdalje, ki jih od leta 2018 ni uspelo premagati nikomur v kategoriji nad 70 let. To je bila zadnja tovrstna tekma, zato je postal pokalni prvak v ultra triatlonu za leto 2023.

Na tekmi, ki je bila prvi septembrski konec tedna, je 71-letni Štefan Buzeti preplaval 7,6 kilometra, prekolesaril 360 kilometrov in pretekel 84,4 kilometra. Skupaj je za to potreboval 34 ur, dve minuti in 15 sekund.

Na ultra triatlon se je prijavilo skupno 25 tekmovalcev, zaključilo pa ga je 19, med njimi je bil Buzeti najstarejši. Prvi zasledovalec za njim je bil od njega mlajši 20 let.

Buzeti, ki živi v Bakovcih v občini Murska Sobota, je upokojenec, ki je svoj prvi triatlon opravil pri 61. letih. Takrat se je udeležil triatlona v Bakovcih, bilo pa je državno prvenstvo Triatlonske zveze Slovenije. Tekel je še brez licence in je nastopal izven konkurence. Ker pa ni bil zadnji, mu je to dalo še večjo motivacijo, je povedal.

Sicer se je s športom ukvarjal vse življenje. Najprej z rokometom in judom, nato se je udeleževal maratonov. Vključil se je v nekdanjo tekaško sekcijo Radenske, ki je nato razpadla, zdaj pa je član Turbo tima Tropovci. S tekom se je začel resneje ukvarjati po upokojitvi, ko je imel blažje težave s hrbtenico. Z gibanjem in tekom mu jih je uspelo preseči, je povedal.

Kot je dodal, je po svojem prvem triatlonu v Bakovcih zahteval vedno več od sebe, udeleževal se je različnih tekmovanj in vedno podaljševal razdalje. In po dveh letih se je udeležil svoje prve triatlonske tekme ironman, kjer gre za 3,8 kilometra plavanja, 180 kilometrov kolesarjenja in maraton. Do danes se je udeležil dveh ultra triatlonov ter devet ironmanov.

In njegov recept? »Umirjeno živeti, trenirati in veliko tekmovati. In vse izklopiti - predvsem telefon. Treniram vsak dan, so pa vmes tudi počitki. Ko se bližajo kakšne tekme, pa treniram tudi dvakrat na dan. Letno tako pretečem približno 3000 kilometrov, 8000 kilometrov prekolesarim, 200 preplavam«, je povedal. Organizmu pa, je dodal, moraš dati vedno tudi malo prosto.

Naslednja tekma, za katero se pripravlja, je polmaraton v Moravskih Toplicah, novembra pa se na Hrvaškem začnejo gorski teki, ki se jih udeležuje vsako leto.