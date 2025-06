7 trikov in nasvetov, kako spodbuditi otroka k ukvarjanju s športom

Nova študija, objavljena v British Journal of Sports Medicine, kaže, da organizirani športi, kot so nogomet, hokej ali rokomet, lahko zmanjšajo tveganje za težave z duševnim zdravjem v mladostništvu.

Raziskovalci so spremljali več kot 16.000 otrok na Švedskem od rojstva do 18. leta ter zbirali podatke o njihovi telesni dejavnosti, času, preživetem na prostem, in udeležbi v organiziranih športih zunaj šole.

Ugotovili so, da so imeli otroci, ki so bili pri enajstih letih telesno aktivni, za 12 odstotkov manjše tveganje za razvoj duševnih motenj do 18. leta.

Študija je pokazala tudi zgodnje koristi za dečke. Tisti, ki so bili aktivni pri petih letih, so imeli za 19 odstotkov manjše tveganje za depresijo, pri osmih letih pa za 23 odstotkov manjše tveganje.

Udeležba v organiziranih športih je imela močan zaščitni učinek tako pri dekletih kot pri fantih, in to na več področjih. Glede na dramatično naraščanje pojavnosti duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih ta študija poudarja pomen spodbujanja telesne dejavnosti, zlasti preko organiziranih športov.

A ob vse večji privlačnosti digitalnih vsebin in pametnih telefonov se mnogi starši soočajo z izzivom, kako otroke odvrniti od zaslonov. Spodaj je nekaj ključnih nasvetov, kako otroka spodbuditi k športni dejavnosti.

1. Bodite zgled

Mladi zelo upoštevajo odrasle in tiste, ki jim v življenju nekaj pomenijo. Dostop do iger na vrtu ali na dopustu je lahko zelo koristen. Otroci hitro opazijo, ali starši hodijo v teniški klub ali na tekaške dogodke v parku, in jih to pogosto navdihne.

2. Pomagajte jim najti dejavnost, ki jim je všeč

Zelo pomembno je, da otrok najde šport ali dejavnost, ki ga res veseli. Obstaja nekaj za vsakogar, zato naj starši ne vsiljujejo svojih lastnih interesov ali pogledov na to, kateri šport je boljši.

Namesto tega naj otroku ponudijo priložnosti, izkušnje, podporo in spodbudo. Pomembno je, da otrok razume, da ni treba biti najboljši. Ključno je, da poskusi, se vključi in ob tem uživa.

3. Naj se klubu pridruži skupaj s prijateljem

Aktivnosti so pogosto manj strašljive, če se jih otrok udeleži skupaj s prijateljem ali znancem. Skupna izkušnja lahko okrepi samozavest in občutek varnosti.

4. Izberite klub z vključujočim okoljem

Klubi, kjer je poudarek na procesu in ne na rezultatu, so pogosto bolj prijetni za začetnike. Tam ni pomembno, kako dober si, ampak je v ospredju druženje, veselje do gibanja in postopno napredovanje. To spodbuja notranjo motivacijo in občutek uspeha pri vsakem posamezniku.

5. Iščite manj običajne športne dejavnosti

Vsakemu otroku ne ustrezajo klasični športi, kot so nogomet, rokomet ali košarka. Dobro je razmisliti o alternativah, kot so različne vadbe, lokostrelstvo ali orientacijski tek, kolesarstvo ...

Vse več šol nudi tudi drugačne športne vsebine, kar je še posebej dobrodošlo za otroke, ki ne uživajo v ekipnih dejavnostih. Mnogi se najdejo v individualnih športih, kot so met diska, kopja ali skok v daljino, kjer lahko razvijajo osebni napredek.

6. Iščite brezplačne predstavitvene ure

Športne aktivnosti niso nujno drage. Mnoge lokalne skupnosti in klubi ponujajo brezplačne predstavitvene ure. Občine pogosto nudijo finančne spodbude klubom, da pripravijo tovrstne programe.

To so odlične priložnosti za spoznavanje kluba, trenerjev in vadbe, preden se otrok zaveže k redni udeležbi ali članstvu.

7. Razložite, zakaj je šport pomemben

Otroci pogosto želijo vedeti, zakaj naj bi se z nečim ukvarjali. Če doslej niso kazali zanimanja, jim je smiselno razložiti, kako lahko šport obogati njihovo življenje z novimi prijateljstvi, boljšim počutjem in zdravjem. Pomembno je, da je sporočilo prilagojeno posameznemu otroku in njegovim interesom.