7 prehranskih dopolnil, ki jih je priporočljivo uživati poleti

Uživanje prehranskih dopolnil v poletnih mesecih lahko vašemu telesu nudi dodatno podporo, ki jo potrebuje za ohranjanje energije in odpornosti med vsemi poletnimi dogodivščinami.

Poletje prinaša daljše dneve, več priložnosti za bivanje na prostem in uživanje na soncu, a je hkrati lahko precejšen izziv za delovanje našega organizma.

Zaradi povečane telesne aktivnosti, potenja in sprememb v prehranjevalnih navadah, ko ste na poti ali na dopustu, se lahko hitro zgodi, da telesu ne zagotovite vseh esencialnih hranilnih snovi, ki podpirajo vaše dobro počutje.

Po besedah zdravnika Michaela Barnisha, ki ga povzema revija Best Life, se z menjavo letnih časov spreminjajo tudi naše prehranske potrebe.

V nadaljevanju predstavljamo 7 prehranskih dopolnil, ki so poleti še posebej priporočljiva:

1) Vitamin C

Čeprav je najbolj znan po svoji vlogi pri krepitvi imunskega sistema, ima vitamin C poleti tudi pomembno vlogo pri obvladovanju sezonskih alergij. Študije kažejo, da ima antihistaminične lastnosti.

Poleg tega deluje kot močan antioksidant, saj ščiti celice pred oksidativnim stresom, ki ga povzroča povečana izpostavljenost UV-žarkom. Čeprav ne nadomešča zaščitne kreme z visokim zaščitnim faktorjem, lahko nudi dodatno plast zaščite pred škodljivimi vplivi sonca.

2) Vitamin D

Čeprav zdravniki vitamin D pogosto priporočajo predvsem pozimi, ko je manj sončne svetlobe, Barnish opozarja, da poletno sonce ne zagotavlja vedno zadostne količine tega vitamina. Krvni test lahko pokaže, ali potrebujete dodaten vnos vitamina D. Nekateri ljudje namreč večino časa preživijo v zaprtih prostorih, uporabljajo zaščitne kreme z visokim faktorjem ali živijo na severnejših zemljepisnih širinah, kar lahko omeji naravno tvorbo vitamina D.

3) Elektroliti

Znoj vsebuje bistvene elektrolite in minerale, kot so magnezij, kalij, natrij in klorid, ki jih med potenjem izgubljamo. Priporočajo uživanje napitkov, obogatenih z elektroliti, saj so učinkovitejši od navadne vode pri preprečevanju mišičnih krčev in ohranjanju ravnotežja tekočin v telesu.

4) Magnezij

Magnezij je nujen za več sto encimskih reakcij v telesu. Podpira delovanje mišic, živčnega sistema in prispeva k tvorbi energije. Pomaga tudi pri presnovi vitamina D in s tem izboljšuje njegove učinke. Poleti ima magnezij še dodatno vlogo: krepi antioksidativni obrambni sistem telesa, ki varuje pred škodo zaradi UV-žarkov. Prav tako uravnava tekočinsko ravnotežje, kar je ključno v vročih dneh, ko se močno potimo.

5) Cink

Cink ljudje najpogosteje jemljejo za podporo imunskemu sistemu in pospeševanje celjenja, vendar ima poleti še dodatne prednosti. Poudarjajo njegov pomen za zdravje kože in zaščito pred poškodbami zaradi sonca. Cink ima ključno vlogo pri delovanju melanocitov, celic, odgovornih za tvorbo melanina. Poleg tega pomaga obvladovati vnetja, ki jih povzročajo UV-žarki in okoljski stresorji, kot so pelod ali pogosto potovanje.

6) Probiotiki

Če poleti obiščete kraje z drugačnimi prehranskimi in sanitarnimi pogoji, lahko pride do stika z neznanimi bakterijami. Probiotiki lahko pomagajo zaščititi črevesje pred tujimi patogeni in zmanjšajo tveganje za prebavne težave, kot je potovalna driska.

7) Selen

Selen ima ključno vlogo v antioksidativnem obrambnem sistemu telesa, saj sodeluje pri tvorbi selenoproteinov, ki nevtralizirajo proste radikale, nastale zaradi UV-žarkov.

Tako ščiti kožne celice pred oksidativnimi poškodbami in vnetji. Krepi imunske celice in uravnava vnetne odzive, kar je poleti koristno predvsem v času alergij. Pomembno je tudi, da nadomeščamo izgube selena, ki jih povzroča intenzivno potenje med telesno dejavnostjo.

Poletje ni samo čas za sprostitev in sonce, temveč tudi obdobje, ko naše telo potrebuje prilagojeno podporo. Ustrezna prehranska dopolnila lahko pomagajo ohraniti zdravje, energijo in dobro počutje skozi vroče mesece.

Vendar pa se pred jemanjem kakršnih koli dodatkov posvetujte z zdravnikom, še posebej, če imate kronične bolezni ali jemljete zdravila.