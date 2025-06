6 opozorilnih znakov, da zaužijete preveč maščob

Maščobe so pomemben del uravnotežene prehrane, pomagajo pri absorpciji vitaminov, gradnji celic in proizvodnji hormonov.

Vendar pa je ključ v zmernosti in predvsem v kakovosti zaužitih maščob.

Čeprav je trend uživanja maščob, kot je na primer pri ketogeni dieti, vse bolj priljubljen, lahko pretiravanje vodi v resne zdravstvene težave.

Tukaj je šest opozorilnih znakov, da morda uživate preveč (ali napačnih vrst) maščob.

1. Nepojasnjeno pridobivanje telesne teže

Čeprav maščobe nasitijo, imajo tudi več kalorij kot ogljikovi hidrati ali beljakovine, kar 9 kalorij na gram (v primerjavi s 4). Če redno zaužijete več kalorij, kot jih porabite, bo vaše telo začelo shranjevati odvečno energijo v obliki telesne maščobe. Še posebej nevarne so skrite maščobe v predelanih živilih, ki jih hitro zaužijemo preveč.

2. Pogoste prebavne težave

Zaužitje večje količine maščob lahko preobremeni prebavni sistem. Pogosti simptomi so napihnjenost, krči, driska ali občutek teže po obroku.

To je še posebej izrazito pri nasičenih in trans maščobah, ki jih najdemo v ocvrti hrani, industrijskih slaščicah in hitri prehrani. Če se prebavne težave pojavljajo redno po mastnih obrokih, je to lahko znak, da telo ne zmore več predelati tolikšne količine maščob.

3. Zvišan holesterol

Pretirano uživanje nasičenih maščob (najdemo jih v rdečem mesu, maslu, sirih) lahko vodi do zvišanja ravni LDL (slabega) holesterola. To povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja. Redne krvne preiskave so najboljši način za spremljanje ravni holesterola, če opazite povišanje, je smiselno pregledati svojo prehrano.

4. Utrujenost in zmanjšana energija

Čeprav maščobe dajejo dolgotrajno energijo, lahko previsok vnos, še posebej nezdravih maščob, povzroči nasprotni učinek. Telo lahko zaradi prepočasne presnove teh maščob porabi več energije za prebavo, kar vodi v občutek utrujenosti, zaspanosti in zmanjšane motivacije.

5. Težave s kožo

Koža je pogosto prvi kazalnik notranjega neravnovesja. Prevelik vnos slabih maščob, predvsem transmaščob, povzroči aknasto kožo, mastno kožo ali celo poslabšanje vnetnih stanj, kot je rozacea. Po drugi strani pa uživanje zdravih maščob (omega-3 iz rib, oreščkov, lanenega semena) kožo običajno nahrani in izboljša njen videz.

6. Neprijetni telesni vonj in slab zadah

Prebava velikih količin maščob, zlasti živalskega izvora, lahko vpliva tudi na vonj telesa in ust. Čeprav slab zadah ni vedno posledica prehrane, se lahko ob uživanju visoko maščobnih obrokov sproščajo snovi, ki jih telo izloča skozi kožo ali izdihani zrak, še posebej, če telo preide v stanje ketoze.

Kako ukrepati?

Če prepoznate katerega od teh znakov, ni nujno, da maščobe popolnoma izločite iz prehrane, pomembno je, da jih pametno izbirate:

Izberite zdrave maščobe: avokado, oreščki, semena, olivno olje, mastne ribe.

avokado, oreščki, semena, olivno olje, mastne ribe. Omejite nasičene maščobe: rdeče meso, polnomastni mlečni izdelki.

rdeče meso, polnomastni mlečni izdelki. Izogibajte se transmaščobam: predelana hrana, margarine, industrijski prigrizki.

predelana hrana, margarine, industrijski prigrizki. Upoštevajte količino: tudi zdrave maščobe je treba uživati zmerno.

Uravnotežena prehrana, bogata z vlakninami, beljakovinami, kakovostnimi ogljikovimi hidrati in zmernim vnosom maščob, je še vedno najboljši recept za dolgoročno zdravje.