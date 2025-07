6 koristi ricinusovega olja in kako ga uporabljati

Ricinusovo olje v zadnjem času ponovno pridobiva priljubljenost. Pa je res dobro za vaše zdravje in varno za uživanje? Članek raziskuje prednosti in slabosti tega starodavnega pripravka.

Ricinusovo olje, tradicionalno zdravilo z dolgo zgodovino uporabe, se ponovno uveljavlja v sodobni naravni negi.

Uporablja se v kozmetiki, milih in celo biodizlu, toda ali je res koristno za zdravje? In ali je varno za uživanje?

Kaj je ricinusovo olje?

Ricinusovo olje se pridobiva iz semen ricinusa (Ricinus communis). To gosto, rumenkasto in brezvodno olje se uporablja že tisočletja. Danes ga najdemo v medicini, izdelkih za kožo in lase, v kozmetiki, pa tudi industrijsko kot mazivo v motornih oljih in sestavina biodizla.

Večina svetovne proizvodnje prihaja iz majhnega geografskega območja v zahodni Indiji, kjer predstavlja pomemben obnovljiv vir.

Med proizvodnjo se ricinusovo olje filtrira in toplotno obdela s paro, kar deaktivira toksični encim ricin in s tem omogoči varno uporabo ter podaljša obstojnost.

Terapevtsko se olje uporablja peroralno kot odvajalo in lokalno za lajšanje vnetnih stanj, kot je bolečina v sklepih. V kozmetiki je priljubljeno zaradi dobre združljivosti z drugimi olji, dolge obstojnosti ter izrazitih emulgirajočih in vlažilnih lastnosti.

Za kaj je ricinusovo olje koristno?

Številni uporabniki trdijo, da ricinusovo olje mehča in pomirja kožo ter neguje lase. Lahko se uporablja kot osnovno olje v aromaterapiji ali kot masažno olje, pogosto pa se uporablja tudi kot učinkovito naravno odvajalo.

Zdravilni učinki ricinusovega olja:

Učinkovito naravno odvajalo

Protibakterijsko delovanje

Možni protivnetni in analgetični učinki

Podpora zdravi koži

Podpora zdravim lasem

Pospeševanje celjenja ran

Hranilna sestava ricinusovega olja

Vrednosti na žlico (15 ml) ricinusovega olja:

126 kcal/527 kJ

0,0 g beljakovin

14 g maščob

0,0 g ogljikovih hidratov

0,0 g vlaknin

Ricinusovo olje je bogat vir maščobnih kislin, predvsem ricinoleinske kisline (približno 90 %), prisotne pa so tudi linolna, oleinska, stearinska in linolenska kislina. Ta sestava naj bi bila ključna za vlažilni učinek olja. Ob nakupu izberite izdelek z oznako brez heksana, saj se to topilo pogosto uporablja v procesu ekstrakcije.

1. Učinkovito naravno odvajalo

Pri zdravih posameznikih se ricinusovo olje lahko peroralno uporablja za občasno zaprtje. Običajno učinkuje v 6–12 urah. Če ga nameravate uporabljati za ta namen, preverite, da je olje živilske kakovosti in hladno stiskano.

Ricin iz semen med ekstrakcijo ne prehaja v olje, zato je ob ustrezni predelavi varno za občasno uporabo. Kljub temu ga ni priporočljivo uporabljati redno ali dolgotrajno, predvsem pa ne pri boleznih črevesja.

Kot močno odvajalo lahko vpliva na absorpcijo zdravil. Ena študija je preučevala tudi lokalno uporabo prek oblog (tkanina prepojena z oljem, položena na kožo) – čeprav se število iztrebljanj ni povečalo, je olje olajšalo izločanje blata in zmanjšalo nelagodje.

2. Protibakterijsko delovanje

Ricinoleinska kislina naj bi zavirala rast nekaterih mikroorganizmov, pa tudi nekaterih gliv in plesni. Laboratorijski testi kažejo na potencialno uporabo v čistilih za zobne proteze, nekateri pa poročajo, da olje pomaga pri aknah. Vendar pa je potrebna previdnost, saj lahko olje zamaši pore in s tem poslabša stanje.

3. Možni protivnetni in analgetični učinki

Čeprav klinični dokazi še niso zadostni, številni uporabniki poročajo, da obloge z ricinusovim oljem lajšajo menstrualne krče, bolečine v sklepih in sončne opekline. Na živalskih modelih je bilo ugotovljeno, da ima ricinoleinska kislina podoben učinek kot kapsaicin (snov v čiliju z analgetičnimi in protivnetnimi učinki).

4. Podpora zdravi koži

Zaradi vlažilnih lastnosti ricinoleinske kisline ricinusovo olje pomaga ohranjati hidracijo kože, varuje kožno bariero in lahko blaži vnetna stanja, kot sta dermatitis in luskavica.

Ena novejša študija je pokazala, da je krema z ricinusovim oljem zmanjšala podočnjake. Kljub spodbudnim ugotovitvam in dovoljenju za uporabo v kozmetiki pa ostajajo neposredne raziskave o učinkih olja na kožo omejene.

5. Podpora zdravim lasem

Čeprav obstaja le malo dokazov, da ricinusovo olje spodbuja rast las, mnogi uporabniki verjamejo, da izboljšuje sijaj in gladkost ter koristi tudi obrvi in trepalnicam. Prav tako naj bi pomirjalo suho in srbeče lasišče ter zmanjšalo škodo zaradi uporabe likalnikov in sušilnikov.

6. Pospeševanje celjenja ran

Živalska študija je pokazala, da ricinoleinska kislina lahko spodbuja celjenje ran, kar je verjetno posledica njenih protivnetnih in protibolečinskih lastnosti.

Možni neželeni učinki

Peroralna uporaba ricinusovega olja ni priporočljiva med nosečnostjo (lahko sproži popadke) in med dojenjem (učinki na dojenčka niso znani). Previdnost je potrebna tudi pri starejših, saj lahko obremeni ledvice in srce.

Uživanje večjih količin lahko povzroči močno slabost, bruhanje in krče. Olja ne uporabljajte pozno popoldne ali zvečer, saj lahko vpliva na spanec.

Pri prvi uporabi na koži opravite test na majhnem delu kože, saj lahko pri nekaterih ljudeh povzroči kontaktni dermatitis. Ricinusovo olje je pogosto prisotno v izdelkih za nego kože, las in ličil.

Je ricinusovo olje zdravo?

Čeprav številni izpostavljajo koristi ricinusovega olja, za zdaj ostaja znanstvenih dokazov relativno malo. Kljub temu je ob pravilni uporabi, na primer kot kratkotrajno odvajalo ali vlažilec za kožo in lase, lahko koristno. Če razmišljate o peroralni uporabi in ste noseči, dojite, ste starejši ali jemljete zdravila na recept, se predhodno posvetujte z zdravnikom.