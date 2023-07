6 domačih trikov, ki lahko nadomestijo klimo v stanovanju

V zadnjih letih so klimatske naprave v večini gospodinjstev postale nekaj samoumevnega, zato so mnogi pozabili, da je v vročini mogoče preživeti tudi brez njih.

Poletje je v svojem tretjem vročinskem valu, trenutno so temperature značilne za najbolj vroč čas v letu. V tropskih dneh se običajno hladimo s klimatsko napravo, saj je to najhitrejši in najučinkovitejši način, vse pogosteje pa zanemarjamo trike, ki so lahko nadvse uporabni celo poletje.

Obujamo šest starih trikov, ki nam lahko pomagajo preživeti peklensko vročino.

1. Nogavice dajte v hladilnik

Čeprav se ta metoda morda sliši nenavadno, je National Library of Medicin opravila študijo, ki je pokazala, da je hlajenje stopal dejansko učinkovita metoda za lajšanje toplotnega stresa.

2. Ostanite hidrirani

Naše telo ne zadržuje dovolj vode, zato je dnevni vnos tekočine ključnega pomena za zdravje.

Vodo izgubljamo zaradi različnih bioloških procesov, ki potekajo v našem telesu, največji odstotek pa zaradi visoke telesne temperature.

Prav zato je pomembno, da v času visokih temperatur telo dodatno hidriramo.

3. Izberite pravo posteljnino

Ko se začne vročina, pospravimo odeje. Čas je za laneno, svileno ali bombažno posteljnino.

Po mnenju strokovnjakov ti materiali hladijo in omogočajo koži, da diha.

4. Investirajte v dobro vzmetnico

Vzmetnica iz nekakovostnega materiala zadržuje telesno toploto. Zato strokovnjaki svetujejo, da kupite kakovostno vzmetnico, ki vam bo zagotavljala miren spanec.

5. Tuširanje s hladno vodo

Večina ljudi se v sončnih in toplih dneh pred odhodom od doma oprha s hladno vodo, vendar strokovnjaki svetujejo, da je to bolje storiti tik pred spanjem.

6. Hladna steklenica vode

Strokovnjaki svetujejo, da steklenico do polovice napolnite s hladno vodo in postavite v zamrzovalnik. Ko voda zamrzne, dajte steklenico pod blazino.