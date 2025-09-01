5 živil, ki jih nikoli ne kombinirajte s kavo 

Kava je več kot le pijača. Je jutranja spodbuda, energija v skodelici in trenutek, ki nas dvigne tudi takrat, ko bi najraje ostali pod odejo.

In seveda – kavi pogosto dodamo prigrizek.

A pozor: kava je kot prava diva, saj se ne ujema z vsem. Masleni rogljiček? Popolna kombinacija. Pomaranča takoj po požirku? Recept za okusno katastrofo.

Preden naslednjič ugriznete v prigrizek ob kavi, preverite, katera živila se z njo nikakor ne razumejo.

1. Pekoči prigrizki

Pekoče in kofein sta oba stimulansa – in to je kombinacija, ki vaš želodec spravi v težave. Poleg tega pekoče in grenka kava ne tvorita harmoničnega para. Rezultat? Refluks in neprijeten okus, ki ostane dolgo po obroku.

Če si zaželite ravnovesja, raje posezite po mleku – to pomiri kapsaicin (snov, zaradi katere pečejo čiliji). Kava pa žal samo priliva olje na ogenj.

2. Jogurt in kremne sladice

Jogurtov parfait ali kremasta sladica se morda zdi osvežujoč kontrast vroči kavi, a mlečni izdelki prevlečejo jezik in zabrišejo njene fine note. Še huje, določene kombinacije kave in mlečnih jedi lahko ustvarijo neprijeten, celo sesiren priokus.

Pametnejša izbira? Kavo kombinirajte z opečenim kruhom ali sadjem, jogurt pa si privoščite kasneje.

3. Rdeče meso

Na krožniku samostojno deluje odlično, a skupaj s kavo pomeni preveč intenziven okus. Močan umami rdečega mesa prekrije nežne note kave, grenčina kave pa mesu doda kovinski priokus.

Obe živili sta tudi težje prebavljivi, kar je zjutraj še posebej neprimerno. Če ne tekmujete v vzdržljivosti okusov, kavi raje privoščite lažjega partnerja.

4. Citrusi

Če ste kdaj poskusili pomarančo s kavo, veste, da to ni dobra ideja. Oboje je močno kislo, kar lahko razdraži želodec in popolnoma zmede brbončice. Rezultat? Grenka kava, kisel priokus in nič zadovoljstva.

5. Listnata zelenjava

Špinača in ohrovt sta bogata z železom, a kava je njun skriti sovražnik. Vsebuje polifenole, zlasti klorogenske kisline, ki lahko zmanjšajo absorpcijo nehemskega železa (tistega iz rastlinskih živil) za skoraj 40 odstotkov, opozarja raziskava v American Journal of Clinical Nutrition.

Ker je nehemsko železo že tako slabše izkoristljivo kot železo iz mesa, lahko kava praktično izniči hranilne koristi listnate zelenjave.

Strokovnjaki svetujejo, da kavo spijete vsaj eno uro pred ali dve uri po obroku, bogatem z železom – še posebej, če ste slabokrvni.