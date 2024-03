5 zdravih obrokov za s seboj: enostavno za pripravo in kot nalašč za kosilo v službi

Večina delovnih ljudi največ časa preživi v službah. In če ste ljubitelj športne rekreacije, že imate problem, kako se prehranjevati, ko ste z doma.

Kako imeti zdrav in uravnotežen obrok v službi? Ne, ne smemo biti odvisni samo od malic v tovarniški menzi ali najbližji gostilni poleg delovnega mesta.

Namesto nakupa nezdravega zajtrka ali prigrizka nutricionisti priporočajo pet obrokov, ki so idealni za v službo, za »po peš«, kot temu radi rečemo in vsebujejo beljakovine, vlaknine, zelenjavo in zdrave maščobe.

1. Zelenjavni burito:

Polnozrnato tortiljo namažemo s humusom, nato pa jo nadevamo s sesekljanimi kumarami, rdečo papriko, korenjem in listi špinače. Tesno ga zvijemo in narežemo na grižljaj velike kose. Vse zapakirajte v škatlo za malico in jo zlahka vzamete s seboj. Ta obrok zagotavlja dobro ravnovesje vlaknin, beljakovin in vitaminov.

2. Parfe z grškim jogurtom:

Grški jogurt prelijte s svežimi ali zamrznjenimi jagodami (jagode, borovnice, maline), dodajte granolo ali zdrobljene oreščke (mandlje, lešnike) za dodatno hrustljavost, energijo in beljakovine. Ta prigrizek lahko pripravite vnaprej ali v nekaj minutah med odmorom. Bogat je z antioksidanti, beljakovinami in kalcijem.

3. Solata iz kvinoje:

Kuhano kvinojo zmešajte z na kocke narezano zelenjavo, kot so češnjevi paradižniki, kumare, paprika in brokoli, kuhan na pari. Dodajte nekaj limoninega soka, olivnega olja in potresite zelišča, kot sta peteršilj ali bazilika, za boljši okus. Kvinoja je dober vir beljakovin in vlaknin, medtem ko zelenjava zagotavlja bistvene vitamine in minerale.

4. Jabolko z arašidovim maslom:

Jabolka narežite na rezine in jih namočite v ločeni skledi z mandljevim ali arašidovim maslom. Kombinacija vlaknin iz jabolk ter beljakovin in zdravih maščob iz oreščkov naredi ta prigrizek nasiten in hranljiv.

5. Zavitki iz prekajenih prsi in sira:

Na čisto površino položite trakove narezanega puranjega mesa, jih namažite z malo nemastnega sira, potresite s popraženim sezamom in zvijte. Po želji lahko dodate tudi liste špinače ali narezano papriko, da zvitki dobijo več hranilnosti in okusa. Ta prigrizek zagotavlja beljakovine in kalcij, hkrati pa vsebuje malo ogljikovih hidratov.