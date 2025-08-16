5 vsakodnevnih napak, ki spodbujajo kopičenje maščobe

Gre za vsakodnevne napake, ki »ubijajo «metabolizem. Zdrav metabolizem je ključen za ohranjanje primerne telesne teže in splošnega počutja.

A s staranjem postaja počasnejši zaradi hormonskih sprememb, izgube mišične mase in manjše telesne aktivnosti.

Strokovnjaki opozarjajo, da na hitrost metabolizma pogosto vplivajo tudi naše vsakodnevne navade.

Predstavljamo pet najpogostejših napak, ki zavirajo porabo energije in spodbujajo nalaganje maščob.

1. Premalo beljakovin v prehrani

Prehod na vegansko prehrano brez ustreznih rastlinskih virov beljakovin vodi do pomanjkanja ključnih hranil. Brez beljakovin ni občutka sitosti, zato se pogosteje poseže po ogljikovih hidratih. Raziskave kažejo, da prehrana z visokim deležem ogljikovih hidratov in premalo beljakovin upočasni metabolizem.

2. Zanemarjanje vadbe za moč

Joga in raztezanje sta odlična za gibljivost in sprostitev, a ne nadomestita vadbe za moč. Po 30. letu lahko izgubimo do 8 odstotkov mišične mase na desetletje, kar neposredno vpliva na počasnejše izgorevanje kalorij. Mišice namreč porabljajo energijo tudi v mirovanju, zato je ohranjanje mišične mase ključno.

3. Solata brez beljakovin

Solata je zdrav obrok, a brez dodatka beljakovin, kot so jajca, stročnice, sir ali meso, ne zadosti potrebam telesa. Pomanjkanje beljakovin lahko povzroči razgradnjo mišičnega tkiva. Priporočilo: vsak obrok naj vsebuje približno 20 gramov beljakovin.

4. Uporaba telefona pred spanjem

Modra svetloba zaslonov zmanjšuje tvorbo melatonina in ruši naravni cirkadiani ritem. Posledica so slabši spanec in utrujenost, kar neposredno vpliva na počasnejši metabolizem. Raziskave kažejo, da lahko kronično pomanjkanje spanja zmanjša porabo energije v mirovanju za do 8 odstotkov.

5. Detoks diete in prenizka energijska vrednost obrokov

Sokovi in stroge detoks diete telesu ne zagotavljajo dovolj beljakovin in kalorij. Takrat začne telo za energijo porabljati mišično maso in varčuje z energijo, kar dodatno upočasni metabolizem. Podobni učinki se pojavijo pri dolgotrajnem vnosu manj kot 1200 kalorij dnevno.

Kako spodbuditi metabolizem?

Rešitev je v uravnoteženi prehrani, dovolj beljakovin, redni telesni aktivnosti z vključeno vadbo za moč in kakovostnemu spancu. Ključ je v tem, da se izognemo ekstremnim dietam in nezdravim navadam, saj z njimi telo samo še bolj upočasnimo.