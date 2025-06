5 vsakdanjih živil, ki pomagajo znižati holesterol

Holesterol pogosto razumemo le kot škodljivo snov, a igra tudi pomembno vlogo v telesu. Je bistven gradnik celičnih membran, predhodnik hormonov (estrogena, testosterona, progesterona) in vitamina D.

Telo ga sama sintetizira predvsem v jetrih, del pa ga vnesemo s prehrano, toda večina holesterola je endogenega izvora

Večina ljudi ve, da je previsoka raven holesterola škodljiva, nizka pa zaželena, in da imata prehrana ter življenjski slog pomemben vpliv na te vrednosti.

Vendar pa so priporočila glede tega, kaj jesti za zdrav holesterol, pogosto zapletena. V preteklosti smo menili, da je ključno zmanjšati vnos maščob, danes pa vemo, da so zdrave maščobe nujne za ohranjanje ravnovesja med slabim (LDL) in dobrim (HDL) holesterolom.

Pomembno je poudariti, da nekateri ljudje zaradi genetike kljub zdravemu načinu življenja težko uravnavajo holesterol. Poleg tega številni prehranski strokovnjaki priporočajo vključevanje zdravih živil v jedilnik, ne zgolj izločanje manj zdravih.

Če ni potrjenih medicinskih težav s holesterolom, lahko že nekaj preprostih sprememb v prehrani pripomore k boljšim izvidom. Tukaj je pet živil, ki jih je priporočljivo vključiti v vsakodnevno prehrano.

1. Ovseni kosmiči

Ovseni kosmiči, bodisi kot kaša, pečeni prigrizki ali čez noč namočeni, so odlični za začetek dneva. Znanstvene raziskave kažejo, da zmanjšujejo raven LDL holesterola v krvi.

Vsebujejo beta-glukan, topno vlaknino, ki v prebavilih tvori gel, ki veže holesterol in preprečuje njegovo absorpcijo v krvni obtok. Priporočen dnevni vnos za optimalni učinek je 3 grame beta-glukana, kar ustreza približno 75 gramom ovsenih kosmičev ali skledi kaše in dvema rezinama ovsenega kruha.

2. Oreščki

Mandlji, orehi, pistacije in indijski oreščki so bogati z nenasičenimi maščobami, ki znižujejo raven skupnega in LDL holesterola, saj nadomeščajo manj zdrave nasičene maščobe v prehrani (kot so tiste v maslu, siru, smetani in mastnem mesu).

Priporočen dnevni vnos je približno 25 gramov, kar ustreza eni pest. Oreščke lahko uživamo kot prigrizek ali jih dodamo zajtrku, kot je na primer domača mešanica z ovsenimi kosmiči.

3. Zeleni čaj

Zamenjava običajnega čaja ali kave z zelenim čajem je enostaven in učinkovit korak k boljšemu zdravju srca. Zeleni čaj vsebuje antioksidante, predvsem polifenole, katehine, ki pomagajo uravnavati holesterol in krvni tlak.

Priporočljivo je zaužiti eno do tri skodelice na dan, kar ima lahko zaščitni učinek na srce in ožilje ter prispeva k splošnemu ravnovesju holesterola.

4. Jajca

Dolgo časa so jajca veljala za nevarna za raven holesterola, vendar novejše študije to zanikajo. Jajca so naravno nizkomaščobna, bogata z beljakovinami ter vsebujejo več kot deset vitaminov in mineralov, vključno z vitaminom D.

Uživanje do dveh jajc na dan kot del prehrane z nizko vsebnostjo nasičenih maščob je varno in lahko celo pozitivno vpliva na holesterol. Jajca so vsestransko uporabna, primerna za zajtrk, kosilo ali večerjo.

5. Stročnice

Fižol, čičerika, leča, črni fižol, rjavi fižol, vsi vsebujejo topne vlaknine, ki pomagajo odstranjevati presežek holesterola iz telesa. Poleg tega so dober vir rastlinskih beljakovin, ki nas nasitijo in zmanjšajo potrebo po manj zdravih maščobah.

Priporočljivo je, da jih vključimo v prehrano vsaj tri- do štirikrat tedensko, v juhah, enolončnicah, solatah, curryjih ali celo v obliki namaza, kot je humus.

Uravnavanje holesterola ni nujno povezano s strogimi dietami ali odpovedovanjem. Že vsakodnevna vključitev teh živil v prehrano lahko pripomore k boljšemu zdravju srca, seveda ob redni telesni dejavnosti in splošno uravnoteženem življenjskem slogu.