5 športov, ki jih ni več na olimpijskih igrah

Prve moderne olimpijske igre so bile leta 1896 v Atenah. Od takrat do danes smo imeli vsake štiri leta priložnost uživati ​​v tekmovanju najboljših svetovnih športnikov v najrazličnejših disciplinah. To zadovoljstvo nam je bilo onemogočeno le med obema svetovnima vojnama.

Triintrideset športov je bilo vključenih na zadnje olimpijske igre v Tokiu. To je velik razmah v primerjavi s prvimi igrami, ko je bilo zastopanih le devet športov, od katerih jih je pet še danes del olimpijskih iger (atletika, gimnastika, plavanje, sabljanje in kolesarjenje).

Čeprav je bila težnja v preteklih letih dodajanje novih športnih disciplin, so bile sčasoma nekatere opuščene z olimpijskih iger. V naslednjih vrsticah vam bomo razkrili pet športov, ki so nekoč pritegnili veliko pozornosti gledalcev olimpijskih iger, danes pa so popolnoma pozabljeni.

Vlečenje vrvi

V olimpijskem vlečenju vrvi so se pomerili v obdobju od 1900 do 1920. Pravila tega športa so precej preprosta. Dve ekipi po osem igralcev držita različna konca vrvi. Zmaga ekipa, ki čez črto potegne drugo ekipo.

Izogibanje oviram v vodi

Ta disciplina je bila del olimpijskih iger v Parizu leta 1900. Tekmovanje je potekalo na reki. Plavalci so imeli nalogo, da se izognejo oviram, kot so čolni ali stebri, in čim prej prispejo v cilj. Pravila so velevala, da jih včasih obidejo, včasih se potopijo podnje, včasih pa splezajo nanje in skočijo nazaj v vodo.

Skakanje na konja

Tekmovalci v tem športu so morali skočiti na premikajočega se konja, skočiti na tla na drugi strani in skočiti nazaj na konja spet na drugi strani. Tekmovanje v skokih s konja je bilo organizirano le na olimpijskih igrah v Antwerpnu leta 1920.

Pentatlon muza

Vsako tekmovanje na olimpijskih igrah ni bilo vedno šport. Od leta 1912 do 1948 so ljudje imeli priložnost pokazati, kdo je najboljši v kiparstvu, slikarstvu, literaturi, glasbi in arhitekturi. Zanimivo je, da so včasih ta tekmovanja pritegnila več pozornosti javnosti kot športna tekmovanja.