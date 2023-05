5 hormonov, ki odpravijo šlauf okoli pasu

Hormoni se izločajo neposredno v kri in se z njo prenašajo po celem telesu, kjer vplivajo na različne organe. Hormoni so prenašalci informacij med organi oziroma med tkivi v organizmu.

Če delate na tem, da se znebite odvečne teže, hkrati pa ne skrbite za hormone, se na tehtnici ne bo kaj prida poznalo.

Zato je pomembno zavedanje, kateri hormoni imajo največjo vlogo pri uravnavanju teže in kaj lahko storite, da jih ohranite na optimalni ravni.

Estrogen

Estrogen je ženski spolni hormon, katerega prenizka ali previsoka raven lahko vpliva na rast teže. Za normalizacijo njegove ravni povečajte vnos vlaknin in zelenjave iz družine križnic (zelje, pršut, cvetača, brokoli).

Kortizol

Kortizol, znan tudi kot stresni hormon, nastaja v skorji nadledvične žleze. Ko ga je v našem telesu preveč, je to znak, da smo preveč živčni, zaradi česar se marsikdo prenajeda večinoma nezdrave hrane, saj se tako sprosti. Zdravilo za to težavo je iskanje drugih, bolj zdravih načinov boja proti stresu, kot so telesna aktivnost, kakovosten počitek in pogovor z bližnjimi.

Inzulin

Glavna funkcija insulina je uravnavanje pretvorbe ogljikovih hidratov v energijo. Odgovoren je tudi za shranjevanje maščobe v telesu, zato se sladkorjem izogibajte, če želite shujšati, saj so ti tisti, ki aktivirajo izločanje tega hormona.

Leptin

Naloga tega hormona je nadzorovati apetit, tek. To počne s pošiljanjem signalov v del možganov (hipotalamus), ko smo lačni. Odpornost na leptin lahko zato zlahka pripelje do debelosti, še posebej, če ne sledite strogemu načrtu prehrane. Da bi bil ta hormon v telesu na optimalni ravni, je treba zmanjšati vnos mastne hrane in sladkarij.

Grelin

Grelin je hormon, ki povečuje občutek lakote ter nastaja v P/D1-celicah v svodu želodca ter v celicah epsilon v Langerhansovih otočkih. Koncentracija grelina naraste pred obrokom, po njem pa se sproščanje zavre. Grelin, je torej, še en hormon, ki vpliva na hipotalamus in določa, kdaj smo lačni. Ko njegova raven pade pod optimalno raven, ne moremo ugotoviti, ali smo siti ali ne, kar pomeni, da se zlahka prenajedamo. Najboljši način za ponovno vzpostavitev ravnovesja ravni grelina je uživanje dovolj beljakovinske hrane.