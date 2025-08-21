40 let spremljanja dirke po Franciji, Toura, kolesarske dirke vseh dirk

Tour de France sem začel spremljati leta, ko je zmagal zadnji Francoz.

Da, leta 1985 in takrat sem bil prepričan, da bo to še naprej domača dirka, rezervirana za francoske kolesarje. Do takrat so Francozi 36-slavili na Touru, od takrat pa nikoli več.

In slabo kaže tudi za naprej. Imajo pa novega Pogačarja z imenom Paul Seixas. Držim pesti zanj in za Francijo.

Na prvem Touru, ki sem ga spremljal je torej, zmagal nihče drug kot Bernard Hinault. Vse etape sem spremljal v beograjskem dnevniku Sportske novosti. Tam je pisalo, da je v rumeni majici Ino, v Delu pa, da je Hinault. Takrat sem bil star 14 let in sem moral prijateljem na kolesu razlagati, da so Srbi pač pametnejši, ker pišejo, tako kot govorijo, in potem je pametni Ločan pripomnil, ali je to tako kot Benetke in Venezia? Nisem mu odgovoril.

Kolesa so se zelo spremenila in še se spreminjajo

Ne bom razlagal kaj vse se je zgodilo na teh 40-Tourih, ker vem, da nimate potrpežljivosti brati. Moral bi napisati knjigo o tem, ampak, novinarji nimamo časa za tako vrsto tipkanja. Bom kasneje, ko bo 50. na vrsti, mogoče, če bom še na kolesu na tostranskih cestah.

Rad bi razložil, kaj vse se je od takrat spremenilo na tej dirki, ki je zame veliko precenjena. Francozi so pač Francozi in če oni rečejo, da so najboljši, potem mi moramo kar verjeti in razumeti. Mogoče jih je zato udarila karma na najvišji stopnički na Elizejskih poljanah. Do leta 1985 se niso hvalili, da so najboljši in največji, samo, da so prvi, ki so se spomnili večdnevnega mučenja kolesarjev.

Seveda, ne moremo primerjati današnjih s tistimi časi. Tako pravi večina spremljevalcev. Jaz pravim, da se je treba vživeti v tisti čas, če pa si jih doživel pa še poudariti.

Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja torej pred 40 leti je bilo več tehničnih inovacij, kot jih je danes. Torej so bili naprednejši takrat. Danes hočejo ta šport vrniti h koreninam, a ne vedo, kako. Šušlja se, da na Touru ne bo več specialnih koles za kronometersko vožnjo.

Leta 1985 smo že videli pedale, kakršna poznamo danes in nismo več videli pletenic, ki so potekale iz zavor čez krmilo na okvir. To je bila revolucija!

Nova Look pedala na klik, so pravili, je pravzaprav najbolj revolucionaren premik v zgodovini kolesarstva, modernega seveda. Od takrat je šlo v sprintih, na primer, za dve prestavi hitreje.

In čez samo štiri leta je prišlo do še večje tehnične revolucije, ki pa je lahko primerljiva že s samim izumom kolesa, zavorno prestavni ročici!

Prestavni ročici s poševne cevi okvirja kolesa so integrirali v zavorni ročici! To je kolesarsko dirkanje premaknilo za pet prestav višje. Čeprav je bilo takrat zadaj le osem zobnikov na kaseti oziroma piramidi, kot so temu pravili Francozi. Sprednja dva zobnika sta bila v razmerju 42-53 ali 52. Zadaj pa 11 ali 12 – 21 ali 23, skoraj nikoli 26.

Dve revoluciji

Takrat sta bili narejeni torej dve največji revoluciji, ki še danes nista preseženi. Da ne omenjam posodobitve koles za kronometer.

Že na začetku osemdesetih so se pojavile koze, ljubeče slovensko ime za specialna kronometrska kolesa. In leta 1989 prvi nastavki, naslanjači na krmilu, ki so jih triatlonci že pridno uporabljali.

Danes se s tako revolucionarnimi dosežki niti slučajno ne morejo pohvaliti, lahko pa so se pred dobrimi petnajstimi leti, ko so nadgradili električne menjalnike.

Da, elektroniko smo spoznali že v osemdesetih, ko je francoski Mavic na kolesa spravil famozno grupo Zap in še boljšo Mektronic!

Karbon? To smo videli in vozili že pred letom 2000. Široke gume? Smejali smo se jim že v osemdesetih, češ, povsod je že asfalt, zakaj bi kolesar še potreboval take bajse, 30, 32, 35 mm. Na Rogovih maratoncih so vztrajali z 32 mm širokimi gumami, dirkalo pa se je na 18, 19 in 20 mm. Ozka krmila? Samo v osemdesetih in še bolj v devetdesetih so bila širša od 38 ali 40 centimetrov. Nekateri so vztrajali vse do leta 2010.

Teža koles, danes ni pomembna, vse dokler nisi na Touru, potem mora biti kolo najlažje, torej, 6,8 kilograma. Na običajnih dirkah so današnja kolesa precej težja, tako kot so bila včasih.

Danes se govori samo o aerodinamiki? V kolesarskem športu so je vedno govorilo največ o aerodinamiki in udobnosti. Vedno. In še danes vemo, da so okvirji koles z okroglimi cevmi, ni pomembno iz kakšnega materiala so, najhitrejše, pa jih nihče več ne dela takšne.

Dokazano je tudi, da so ožje gume veliko hitrejše, pa jih nihče več ne uporablja, ker je udobnost pomembnejša od hitrosti. Pravijo, da hitrost pride sama od sebe oziroma od treninga in udobnosti, ker so kolesarji dlje časa spočiti na kolesu. Tako je bilo vedno. Kar se tiče okvirjev koles, najkrajša je bila aluminijska doba, najdaljša pa jeklena, karbonska doba traja že 25 let. In nič ne kaže, da se bo kmalu končala.

Dirkači so se tudi spremenili

Dirkaška oprema se je vsa spremenila in profesionalni kolesarji so v teh 40 letih doživeli največji šok. Morali so obvezno začeti nositi čelade! To je bil šok brez primere.

Amaterski kolesarji so morali na vsaki dirki nositi zaščito, podobno čeladi, profesionalci pa samo, če so to želeli. Oblačila so se v teh letih prelevila iz volne, prek sintetike do lajkre. Danes je vse bolj lahko in aerodinamično in tudi udobno, čeprav ni videti tako.

Točno pred 40. leti so se pojavila lahka plastična sončna očala. Na amaterskih dirkah so bila še kar nekaj let prepovedana, profesionalci pa so jih takoj zagrabili za nujen kos opreme. Danes jih ne imenujemo več sončna, ampak zaščitna očala in težko srečah kolesarja brez njih.

Prehrana

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo najbolj pomembno jesti ogljikove hidrate. Tako, kot je to danes. Razlika je samo v tem, da imaš danes ogromno vrst riža in testenin. Riž je bil najbolj pomembno gorivo vseh časov v kolesarstvu.

Riž, ampak ne na sto načinov, temveč čim bolj reven. In to je bilo res težko požirati. Nekateri menijo, da je bila suhost pomembna šele od pojave doktorja Ferrarija, ampak, se motijo, ta zloglasni Italijan je to prvič videl v državi, ki smo jo imenovali Vzhodna Nemčija.

Torej, danes se zgodovina samo ponavlja z modernejšimi prijemi. Vse je, tako kot je bilo, samo dirkanje se je spremenilo. Način dirkanja. Ne, niti to se ni spremenilo. Taktika dirkanja je na las podobna tisti izpred 40 let.

Dirkanje

Že od nekdaj je vsak sprinter imel ob sebi v ekipi nekoga, ki mu je moral navleči v sprint. Mario Cipollini je to samo nadgradil z več kot enim pomagačem. Ampak, danes vidimo, da so vsi odveč razen tistega Mezgeca, ki je lokomotiva pred odklopom zadnjega vagona. Ampak o tem se lahko pišejo učbeniki.

Bernard Hinault in Greg Lemond. FOTO: Graham Watson

Danes je število obratov pedal na minuto svetinja. Vedno so bili, samo, da so bili včasih prepričani, da je to potrata energije.

Danes se dirka samo na moč, dirke so dirke na izpadanje. Vsi vse vedo o prehrani in nihče več ne more zatrokirati, kot lakoti oziroma izpraznjenosti na kolesu, radi rečejo kolesarji.

Vendar nekaj moramo vedeti, kolesarji so bili že od nekdaj sami sebi nutricionisti in kuharji, kot so bili vedno zelo dobri vremenarji. Vrhunski kolesar stalno razmišlja le o hrani, prehrani, spanju, počitku in vremenu.

Kaj pa trening? Če se je spremenilo dirkanje, se je spremenil tudi trening? Intervali in sprinti na treningu so najtežji del, najlažji je vožnja za avtom ali motorjem v zavetrju, improvizacija dirke, … vse to je že vrsto let na kolesarjevem meniju, tudi tistih sedem con.

Razlika med treningom pred 40 leti in danes je ta, da je bilo včasih treba iti v knjižnico, kjer si našel strokovno literaturo za trening. Strokovno pomeni, da je knjigo ali učbenik napisal strokovnjak s tega področja.

Danes so vse informacije dostopne s klikom na splet, vendar težko ugotoviš, ali je ta literatura strokovna ali ne, danes je vse več šarlatanov na spletu, ki nikoli ne bi mogli napisati strokovne knjige na določeno temo. V tem je razlika. Mladi kolesarji danes vedo veliko več? Da, vedo, ampak ni nujno, da vedo strokovne reči in preverjena dejstva.

Slovenci na Touru v 40 letih

To je najslajše poglavje za vse nas, ki že toliko časa spremljamo dirko vseh dirk. Iz svojih lastnih izkušenj pišem, zato bom verjetno marsikaj izpustil in se vnaprej opravičujem.

Primož Čerin pred prvim nastopon na Touru, leta 1986. FOTO: Arhiv Polet

Moje prvo navdušenje je bilo leta 1986, ko se je na Touru pojavil Primož Čerin. Tistega leta je bil Tour verjetno eden izmed najbolj zanimivih v vsej svoji zgodovini. Spomnimo se etape s ciljem na Alpe d'Huez, ko sta Bernard Hinault in Greg Lemond v cilj prišla objeta.

Čerin je bil 26. na tej etapi. Videti Slovenca, takrat Jugoslovana na Touru je bilo doživetje. In da bi nekdo takrat omenil, da bo Slovenec nekoč kraljeval na tej dirki, bi ga označil za utopista. Da bi nekdo rekel, da bosta na tej dirki Slovenca prvi in drugi …

Primožu Čerinu se je leta 1988 pridružil še Jure Pavlič, ki je nastopil tudi leto kasneje in je bil na tistem famoznem, legendarnem kronometru, zadnji etapi, s ciljem na Elizejskih poljanah, ko je Laurent Fignon za pičlih 8 sekund izgubil Tour proti Gregu Lemondu, zadnji na tej etapi. Cilj je gledal v banji hotela.

Jure Pavlič pred svojim prvim nastopom na Touru leta 1988. FOTO: Arhiv Polet

Primož Čerin pred svojim drugim nastopom na Tour leta 1988. FOTO: Arhiv Polet

Naslednji Slovenec, ki je bil viden na Touru, je bil Andrej Hauptman, v eni etapi je bil celo četrti. Naslednje leto je bil moščanski blisk Zoran Klemenčič peti. Leta 2002 je bil na Touru tudi Martin Hvastija. Potem smo gledali še Gorazda Štanglja, Mateja Mugerlija in Simona Špilaka.

In končno, Slovenec med deset najboljših na Touru! Tadej Valjavec na 9. mestu! Fantastično! In nekaj let kasneje deveti še Janez Brajkovič! Fantastično.

Tudi Grega Boleta smo občudovali na Touru … in potem še Kristijana Korena, ki je po svojem prvem nastopu na dirki vseh dirk celo izjavil, da Tour sploh ni noben bavbav …

Sledili so še Luka Pibernik, Borut Božič, Jan Polanc, Jan Tratnik, Domen Novak … Nova zgodovina Slovencev na Touru se je začela z uspehi Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča in kralja Tadeja Pogačarja … naprej ni treba več pisati.

V teh 40 letih se na Touru ni nič spremenilo, a se je vse spremenilo. V tem času smo gledali tudi 23 etap na dirki, nekatere so bile dolge krepko čez 300 kilometrov. Kolesa so bila čisto drugačna, a so se glavne tehnološke revolucije dogajale ravno v tem obdobju. Organizacija Toura se je vseskozi spreminjala, direktorji so se menjavali, varnost kolesarjev še vedno ni na prvem mestu, dopinški škandali so, kot kaže zgodovina ...