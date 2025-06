4 vaje, s katerimi lahko živite štiri leta dlje

Vadba za moč je ključna, še posebej, če radi tečete, in postaja vse pomembnejša z leti. Redno izvajanje vaj za moč poveča vašo moč, izboljša učinkovitost teka, hoje in zmanjša tveganje za poškodbe.

Pri starejših tekačih in pohodnikih pa pomaga tudi ohranjati gibljivost ter preprečevati zdravstvene težave, kot je sarkopenija, postopno zmanjševanje mišične mase, moči in funkcionalnosti.

Trenerji odraslim priporočajo vsaj dva dneva vadbe za moč na teden, pri čemer naj bi vključili vse glavne mišične skupine. Kljub temu pa se po njihovih podatkih zanimanje za vadbo močno zmanjša s starostjo med 45. in 71. letom kar za 61 odstotkov.

Nedavna raziskava, objavljena v reviji Biology, kaže, da imajo odrasli, ki tedensko opravijo 90 minut vaj za moč, večjo verjetnost, da bodo živeli do štiri leta dlje. In dobra novica? Ne potrebujete kompleksnega fitnes režima, tudi preproste, a učinkovite vaje lahko naredijo razliko.

Predstavljamo štiri preproste vaje za moč, ki vam lahko podaljšajo življenje.

1. Stopanja na klop

Zakaj deluje?

Stopanja na klop so odlična za krepitev kvadricepsov in zadnjih stegenskih mišic. Ti mišici ščitita kolena in boke, področja, ki z leti pogosto postanejo boleča in okorna. Močne mišice zmanjšajo tveganje za poškodbe in pomagajo pri ohranjanju stabilnosti.

Vaja dodatno vključuje zadnjico in trup, kar izboljšuje držo in razbremeni sklepe.

Kako se izvaja:

Stopite približno 15 cm stran od dvignjene površine (klop, stopnica, fitnes box).

Stopite nanjo z desno nogo in se odrinite s peto, da iztegnete nogo.

Pridružite levo nogo in stojte vzravnano.

Stopite nazaj dol z levo, nato še z desno nogo.

Stopnje težavnosti:

Začetniki: 6–8 cm visoka stopnica, 2–3 serije po 8–10 ponovitev na nogo, minuto počitka.

Srednji nivo: 10 cm visoka stopnica, 3 serije po 10–12 ponovitev, 30–45 sekund počitka.

Napredni: 12 cm visoka stopnica, 3–4 serije po 12–15 ponovitev, 30 sekund počitka.

2. Sedeči položaj ob steni

Zakaj deluje?

Sedeči položaj ob steni odlično krepi spodnji del telesa, predvsem kvadricepse, poleg tega pa razvija tudi stabilnost trupa in mišično vzdržljivost. Močan trup podpira hrbtenico, kar zmanjšuje bolečine v križu in izboljša držo.

Kako se izvaja:

Postavite se s hrbtom ob steno, stopala v širini bokov.

Spustite se v počep tako, da kolena in boki tvorijo kot 90 stopinj.

Hrbet naj ostane raven ob steni.

Vstanite z odrivom skozi pete.

Stopnje težavnosti:

Začetniki: 3 serije po 20–30 s, 30 sekund počitka.

Srednji nivo: 3 serije po 45–60 s, 30 sekund počitka.

Napredni: 3 serije po 90–120 s, 30 sekund počitka.

3. Dvigi bokov

Zakaj deluje?

Pri vajah za moč ne smemo pozabiti na hrbet. Po raziskavah iz leta 2024 ima kar 60 % ljudi težave s križem. Odlična začetna vaja so dvigi bokov, ki ciljajo na zadnjico, hkrati pa vključujejo še spodnji del hrbta, trup, prsne in ramenske mišice.

Šibka zadnjica lahko povzroči nestabilnost medenice, kar vodi v napačno telesno držo in bolečine v križu.

Kako se izvaja:

Lezite na hrbet, kolena pokrčena, stopala plosko na tleh v širini bokov.

Stisnite trup in nežno pritisnite križ ob tla.

Dvignite boke, da so v ravni črti s koleni in rameni.

Zadržite položaj, nato počasi spustite boke nazaj.

Stopnje težavnosti:

Začetniki: 3 serije po 10 ponovitev, zadržite 10 sekund na vrhu.

Srednji nivo: 3 serije po 8–10 ponovitev, zadržite 20 sekund.

Napredni: 3 serije po 8–10 ponovitev, zadržite 30–45 sekund; lahko izvajate enonožno različico.

4. Sklece

Zakaj deluje?

Sklece so izjemno učinkovita vaja za celo telo, saj krepijo prsi, ramena, tricepse in mišice trupa. Ob pravilni izvedbi vključujejo tudi zadnjico, križ in noge. Moč zgornjega dela telesa in trupa je ključna za vsakodnevna opravila in preprečevanje poškodb.

Kako se izvaja:

Začnite v položaju visoke deske, dlani nekoliko širše od ramen, noge iztegnjene.

Aktivirajte trup in zadnjico, telo naj bo v ravni črti.

Spustite se do tal, komolci naj bodo pod kotom 90 stopinj.

Z odrivom skozi dlani se vrnite v začetni položaj.

Stopnje težavnosti:

Začetniki: 2–3 serije po 3–5 ponovitev (lahko na kolenih).

Srednji nivo: 3 serije po 10–15 ponovitev.

Napredni: 3 serije po 15–20 ponovitev (lahko z uteženim jopičem).

Za daljše in kakovostnejše življenje ni nujno, da postanete vrhunski športnik. Tudi redna in zmerna vadba moči s preprostimi vajami lahko izboljša vaše zdravje, gibljivost, kakovost življenja in morda doda štiri leta vaši življenjski dobi.

Ne čakajte, začnite z eno vajo že danes. Vaše telo (in prihodnost) vam bosta hvaležna.