30 let Golf zveze in sanjskih 10 pod parom

Štirje predsedniki so se zvrstili v tridesetih letih vodenja Golf zveze Slovenija. Lani je minilo 85 let, kar je Dravska banovina, v Hraški gmajni, katastrska občina Vrba, začela z izgradnjo prvega golf igrišča za kraljevsko družino Karadžordžević.

Prvo golf igrišče je mejilo, za streljaj frače oddaljenemu Bledu. Le-ta se je v letih pred 2 Svetovno vojno levil v mondeno letovišče, kjer so poletja preživljali člani kraljeve družine. Tem je sledila tudi večina diplomacije.

Včeraj je četrti predsednik GZS, Žiga Osterc, po turnirju na igrišču Cubo, nizal golfsko statistiko. Blejski golf iz leta 1937 je bil eden med ustanovnimi člani takratne evropske golf zveze.

Blejc, Mirko Vovk je bil prvi predsednik slovenske GZS. Nasledil ga je Edo Oven, ki je takrat izjavil, da bo na slovenska igrišča pripeljal samega Tiger Wodsa. Le-tega ni bilo. Prišel je tretji in dolgoletni predsednik GZS, Marijan Jurenec. Nasledil ga je sedanji, Žiga Osterc.

Metka Jamar, poslovna sekretarka in Gorazd Kogoj, generalni sekretar sta postregla z golfsko statistiko. Pred 23 leti je bilo več kot 17 tisoč članov v 11 golf klubih. Zdaj je 36 golf klubov, združenej igrišč, fundacija Albatros in društvo PGA. GZS je od leta 2004 omogočila izobraževanja 250 vaditeljev, osnovnim šolam so podarili 400 golf kompletov palic in v 15 letih skušali za golf, ki je tudi olimpijski šport, navdušiti več kot 10 tisoč mladih.

GZS se upravičeno lahko pohvali z organizacijo 15 evropskih prvenstev, največ na igrišču na Bledu, na Ptuju in takratnem Smledniku, zdaj Cubo golf igrišču. V enem koledarskem letu bdi GZS nad več kot 40 turnirji, v sezoni pa lahko najbolj vztrajni preživijo na igriščih kar 70 tekmovalnih dni. V povprečju se letno za golf navduši blizu 500 posameznikov, dvesto več se jih izčlani.

V sklopu praznovanja so povabljeni odigrali turnir v različici Texas scramble. Igra ekipa štirih, ki odigra do konca vsako od 18 lukenj z najboljšo žogico. Z donacijami so zbrali dobrih 2000 evrov, ki jih bo zveza primaknila k ostali vsoti za razvoj mladinskega golfa.

Vem, da se lastna hvala običajno pod mizo valja, a je prav, da povem, da sem bil član bruto zmagovalne ekipe. Vodil jo je novinarski kolega, 51-letni Žiga Bojc, z najnižjim hendikepom (5) med slovenskimi novinarji. Šest let starejši fotoreporter, zapisovalec uspehov vseh slovenskih športnikov na zimskih in letnih olimpijadah, Aleš Fevžer, 65- letni Stojan - Jožef Štolfa, vrhovni golfski sodnik GZS in moja malenkost.

Vsi skupaj smo stari več kot 240 let. A to ni bila nobena ovira za res vrhunsko igranje. Začeli smo na 12 luknji in naredili 7 (sedem) birdiev (udarec pod parom igrišča) na osmih luknjah. Vsi štirje smo podpisali sanjski rezultat, pod skupni seštevek na 18 luknjah, 62 udarcev, ali 10 pod parom igrišča! Zraven smo se še kaj naučili iz novih pravil golfa, ki so v veljavi od januarja letos. Sodnik Štolfa, ki je tudi igral, nam je podarjal interpretacije pravil v praksi.

Prav vsi smo se trudili in igrali, kot bi šlo za pravi PRO-Am z visokim denarnim skladom.

Mi smo bili nagrajeni z zadovoljstvom, ki nima cene. Prijetno nas je grela tudi misel, da smo bili tokrat, za nekaj bruto udarcev boljši od skupin, v katerih so igrali tudi nekateri nekdanji in sedanji člani slovenske PGA, poklicni učitelji golfa in trenerji.

P.S. Na kratkem druženju so nagradili tri najboljše skupine v neto in tri v bruto kategoriji. Slovenska igrišča so prispevala več nagrad, ki so jih izžrebali med udeleženci turnirja. Med vsemi tudi glavno nagrado, golf potovanje v tujino.

Sreča si je izbrala Draga Banovića.

