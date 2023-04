3 živila, ki znižujejo visok krvni tlak: Ne potrebujete več tablet, preverjeno delujejo

Ko se staramo, krvne žile naravno izgubljajo elastičnost, kar dodatno prispeva k visokemu krvnemu tlaku. Bere se klišejsko, ampak res moramo spremeniti prehranjevalne navade.

Tri najpomembnejša hranila v procesih, ki vplivajo na krvni tlak, so kalij, magnezij in kalcij, vendar strokovnjaki opozarjajo, da jih v boju proti hipertenziji ne priporočajo uživati ​​v tabletah. Zelo možno je namreč jemanje prevelikih odmerkov, ki imajo lahko tudi negativne učinke.

Da bi zagotovili dovolj kalija in magnezija, bi bilo dobro uživati ​​čim več sadja in zelenjave, predvsem raznovrstnega zelenja. Za kalcij pa je priporočljivo mleko, jogurt ali sir, pri čemer je treba paziti na vsebnost maščob, zato izberite izdelke iz posnetega mleka.

Pri pripravi hrane zmanjšajte količino soli, in bodite prepričani, da bodo te majhne spremembe v vaši prehrani vodile do odličnih rezultatov in uravnotežile vaš krvni tlak.

Ne pozabite, da morate redno jemati antihipertenzivno terapijo, če vam je tako predpisal zdravnik. Prav tako je dobro, da si redno merite krvni tlak in pišete dnevnik. Ne izpustite pregledov pri zdravniku, saj bo s spremembo vašega počutja, pogosto pa tudi s spremembo letnega časa, potrebno bolj ali manj prilagoditi terapijo, predlagajo na spletni strani outsideonline.