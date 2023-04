130 slovenskih osnovnih šol se uči varnega kolesarjenja

Mladi kolesarji, ki v letošnjem šolskem letu sodelujejo v programu Varno na kolesu, so s trudom in zavzetostjo pri reševanju nalog dokazali, da so pravi mojstri v poznavanju prometnih pravil.

Na razpisu je sodelovalo več kot 130 osnovnih šol, ki so izvirno reševale izzive na področju varne in trajnostne mobilnosti v svojih lokalnih okoljih ter tako skušale prepričati strokovno žirijo. Ta je imela letos res težko nalogo pri oblikovanju nabora 10 najboljših šol razpisa.

Ob razglasitvi finalistov so družba Butan plin, pobudnik programa Varno na kolesu, in drugi partnerji podprli tudi izid poučne otroške slikanice Šibazajec, ki področje prometne varnosti na zanimiv način približuje kar največjemu številu mladih kolesarjev.

Vsak prevoženi kilometer je korak bližje k še večji ozaveščenosti učencev

Neusahljiva vedoželjnost in želja po izboljšanju ter utrjevanju kolesarskih spretnosti je spodbudila osnovnošolce iz celotne Slovenije, da pokažejo svoje znanje, s tem pa tudi zberejo kar največje število točk na razpisu programa Varno na kolesu. Spomnimo. Šole so lahko sodelovale na več načinov, prek prijave na sklop »Postajam kolesar«, namenjen učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit, in/ali sklop »Aktivno na kolesu«, namenjen vsem učencem od 1. do 9. razreda.

Med finaliste, ki so reševali naloge vsebinskega sklopa Postajam kolesar, so se uvrstili učenci iz OŠ Branik (Goriška), OŠ Sveti Tomaž (Podravska), OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, OŠ Jurija Vege Moravče (Osrednjeslovenska), OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Brusnice, OŠ Dolenjske Toplice (Jugovzhodna Slovenija), OŠ Milana Majcna Šentjanž (Posavska), OŠ Tišina in OŠ Cvetka Golarja Ljutomer (Pomurska).

Izid poučne otroške slikanice o varnosti v prometu -Šibazajecpodprli družbiButan plin,Zavarovalnica Triglav in drugi

Program, ki ga organizira družba Butan plin s partnerji, med drugim spodbuja mlade, da na inovativen način predlagajo ideje za izboljšanje mobilnosti v lokalnih okoljih in izpopolnjujejo znanje na področju varnosti v prometu. Prav to pa je tudi namen poučne otroške slikanice Šibazajec, ki sta jo ustvarili Mojiceja Bonte in Katja Medija, učiteljici na OŠ Jurija Vege Moravče. Omenjena OŠ je sicer prejemnica laskavega naziva.

Ambasador trajnostne mobilnosti in največkrat sodelujoča šola razpisa, ki je v preteklih letih že večkrat prepričala strokovno žirijo.

FOTO: Varno na kolesu

Vodja programa Varno na kolesu, Tanja Medved, ki je tudi avtorica recenzije knjige, je poudarila pomembnost tovrstne literature pri krepitvi prometne kulture med mladimi: »Knjiga Šibazajec je prava popestritev otroških knjižnih polic, ki nas s svojo zgodbo v obliki slikanice popelje na kolesarsko dogodivščino glavnega junaka Šibazajca. Skozi nizanje različnih prometnih situacij otrokom nudi nasvete o prometni varnosti in tako nenehno opominja na pomen predvidljivosti in prometne kulture. Ponosni smo, da lahko s podporo takšnim projektom širimo sporočilo o pomenu trajnostne mobilnosti in varni udeležbi v prometu. Vse pohvale in čestitke avtoricama, ki sta se tega lotili na tako kreativen način.«

Vrhunec 11. sezone programa Varno na kolesu že 19. maja

Sklepno dejanje letošnje sezone, kjer bodo razglašeni zmagovalci programa Varno na kolesu, bo potekalo 19. maja v SiTi teatru (Ljubljana).

Prireditev bo združila tudi dva zanimiva gosta, ki jupovezuje strast do osveščanja mladih o varnosti v prometu. To sta prej omenjena Mojiceja Bonte, avtorica navdihujoče otroške slikanice Šibazajec, in Jan Porič, nekdanji tekmovalec v spustu z gorskimi kolesi ter odličen kolesar, ki sam pravi, da mu je čelada za las rešila življenje.