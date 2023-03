11 situacij, v katerih vas bo rešil navaden aspirin

Aspirin je vsestranska tableta, so pravi izbor za vsako domačo lekarno, saj mogočajo lajšanje najpogostejših tegob, kot je glavobol, vročina, bolečine v križu, bolečine v mišicah in sklepih, ali zobobol.

To zdravilo, ki ga lahko kupite brez recepta v kateri koli lekarni, ima nekaj neverjetnih lastnosti, ki si jih marsikdo ne more niti predstavljati.

Femina je zbrala 11 načinov uporabe acetilsalicilne kisline, ki lahko pridejo prav vsakomur:

1. Pomaga v boju proti mozoljem

Zaradi svojih protivnetnih lastnosti aspirin zmanjša mozolje in pomiri kožo. Potrebno je zdrobiti 2-3 tablete (pomembno je, da niso obložene) in jih zmešati z limoninim sokom. Mešanico nanesite na mozolj, držite približno minuto in nato sperite. Te mešanice ne uporabljajte, preden greste na sonce.

2. Odstrani srbenje po pikih žuželk

Aspirin bo pomagal zmanjšati tudi oteklino in srbečico po piku komarja. Tableto aspirina (neobloženo) raztopite v vodi, da dobite pasto, jo nanesite na mesto vboda in držite nekaj minut.

3. Oža pore na obrazu

Aspirin normalizira izločanje žlez lojnic, zato se pore zmanjšajo, koža postane sijoča ​​in gladka. Priprava te maske vam ne bo vzela več kot pet minut: 7 neobloženih tablet aspirina, 3 žlice naravnega jogurta ali kisle smetane, 1 žlica medu. Masko nanesite na čist obraz, držite 3-5 minut in nato sperite z vodo.

4. Rešuje problem prhljaja

Prhljaj ni le neprijeten, ampak tudi neprijeten zaradi srbenja. Da se ga znebite, morate dve tableti aspirina zdrobiti in ju zmešati s toliko šampona, da si umijete lase.

5. Deluje kot piling

Acetilsalicilna kislina odlično odstranjuje odmrle celice povrhnjice. Če želite narediti piling, preprosto zmešajte nekaj tablet aspirina z vodo. Mešanico nanesite na kožo, pustite nekaj minut, nato malo vmasirajte in sperite z vodo. Če je vaša koža občutljiva, bodite previdni s to masko, saj lahko povzroči draženje.

6. Pomaga se znebiti žuljev na stopalih

Te tablete lahko naredijo vaša stopala mehkejša, saj kislina odlično odstranjuje hrapavo kožo. Zdrobite sedem tablet in jih zmešajte z žlico limoninega soka, da dobite pasto. Mešanico nanesite na noge in držite na toplem 10 minut. Nato pojdite čez problematična področja s kamnom za pete.

7. Obnavlja poškodovane lase

Tudi tu aspirin lahko pomaga. Naredi jih gladke in sijoče ter pomaga ohraniti barvo po barvanju. Aspirin raztopite v skodelici tople vode. To masko nanesite na lase po umivanju. Pustite delovati 15 minut in nato sperite.

8. Odstranjuje potne madeže z oblačil

Aspirin lahko podaljša življenjsko dobo vaših oblačil, za katera ste mislili, da so uničena zaradi potnih madežev. Tableto aspirina zmešajte s toplo vodo, nanesite na madeže in pustite čez noč. Po tem operite oblačila kot običajno.

9. Odstrani sledi mila v kopalnici

Za tiste, ki ste že naveličani pranja madežev od mila, obstaja odlična rešitev. Zdrobite pet tablet aspirina in dodajte del čistila. Mešanico nanesite na površine, pustite pol ure, nato pa jo enostavno odstranite z gobo.

10. Podaljša življenjsko dobo nabranega cvetja

Vaš šopek bo dlje zdržal v vazi, če boste v vodo dali tableto aspirina. To se zgodi zato, ker aspirin spremeni pH vrednost vode in se razmnoževanje bakterij v njej upočasni. Ta trik še posebej dobro deluje pri vrtnicah.

11. Krepi nohte

V 300 ml vode raztopite 3 tablete aspirina, kapsulo vitamina A, 1 žlico morske soli in malo olivnega olja. Roke potopite v raztopino in držite 10 minut, nato jih obrišite z robčkom. Postopek ponovite enkrat na teden.

Svetujemo vam, da se pred začetkom uporabe navedenih nasvetov posvetujete z zdravnikom ali dermatologom.