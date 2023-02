11 naravnih načinov za lajšanje astme

Če imate astmo, veste, kako pomembno je, da jemljete zdravila, kot jih je predpisal zdravnik. To pogosto pomeni, da vsak dan uporabljate zdravilo za dolgoročno kontrolo in imate pri roki inhalator za hitro olajšanje težav.

Vendar pri obvladovanju astme ne gre samo za zdravila. Naredite lahko več drugih stvari, ki vam bodo pomagale čim bolj svobodno in enostavno dihati.

O tem je pri MedicineNet pisala Sabrina Felson, dr. med.

Privoščite si ekspreso

Medtem ko kašelj, piskajoče dihanje in težave z dihanjem zahtevajo rešilni inhalator, lahko razmislite o pijači s kofeinom, če so vaši simptomi blagi. Kofein je šibek bronhodilatator, zdravilo za zdravljenje bronhijev, kar pomeni, da nekoliko odpre dihalne poti. Nekatere študije kažejo, da lahko pomaga pljučem delovati bolje do štiri ure.

Pojdite v paro

Mnoge ljudi z astmo topel zrak pomirja. Parna kopel – v savni ali pod prho doma – lahko pomaga pri čiščenju sluzi, ki lahko oteži dihanje. Nujna beseda previdnosti: nekateri ljudje ugotovijo, da vročina poslabša njihovo astmo, zato je pomembno poznati svoje osebne sprožilce.

Popestrite si življenje

Česen in ingver imata protivnetne spojine, ki lahko olajšajo simptome astme. Začnite s svežimi stroki česna in korenino ingverja.

Naučite se sprostiti

Ko ste pod stresom, se vse mišice v telesu napnejo, vključno s prsnimi. Obvladovanje te napetosti lahko pomeni manj izbruhov astme. Meditacija in joga sta dobri možnosti, kot tudi Tai Chi, starodavna, nežna kitajska borilna veščina. Raziskave kažejo, da lahko pri nekaterih ljudeh pomaga nadzorovati simptome astme.

Premikajte se

Vadba lahko okrepi pljuča, lahko pa je tudi sprožilec astme, še posebej, če ste zunaj v hladnem vremenu. Da ostanete varni, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden začnete novo vadbo, in vprašajte, ali morate vzeti zdravila, preden se je lotite. Poskrbite tudi, da počasi dvigujete obremenitev (najprej pomislite na hojo, nato na džoging in nato na tek). Bodite pozorni na vreme: če je zunaj hladno, si pokrijte usta in nos ali prenesite vadbo v zaprt prostor.

Mavrica v prehrani

Hrana pisane barve je bogata z antioksidanti, kot so betakaroten ter vitamina C in E, ki pomagajo pri boju proti vnetjem v telesu, tudi v pljučih. Medtem ko pazite na prehrano, bodite previdni pri sulfitih, vrsti konzervansov, ki pri nekaterih ljudeh sproži simptome astme. Pogosto jih boste našli v vinu, suhem sadju, kumaricah in kozicah.

Naj sije sonce

Številni ljudje imajo nizko vsebnost vitamina D in ljudje s hudo astmo imajo verjetnost, da bodo imeli to težavo. Prosite svojega zdravnika, da preveri vaše ravni. Če ga nimate dovolj, vam lahko pomagajo mleko, jajca in koščene ribe, kot je konzervirani losos. Telo tvori tudi vitamin D, ko ste na soncu. Ne pozabite uporabljati kreme za sončenje in se ne zadržujte predolgo, saj lahko povečate možnosti za kožnega raka.

Globoko vdihnite

Dihalne vaje lahko pomagajo pljučem bolje delovati. Dihanje skozi stisnjene ustnice je ena od možnosti: vdihnite skozi nos, nato pa vsaj dvakrat počasneje izdihnite skozi stisnjene ustnice. Dihanje s prepono, imenovano tudi trebušno dihanje, je še ena uporabna tehnika. Če pri teh potrebujete pomoč, vas lahko zdravnik napoti k specialistu.

Pazite na vreme

Hladen ali suh zrak lahko poslabšata simptome. Ko se živo v termometru srebro spusti, si lahko okoli ust in nosu pogrnete šal, da boste lažje dihali. Pomemben je tudi zrak v prostoru. Razvlaževalec ali vlažilec lahko pomaga zagotoviti, da vaš zrak ni prevlažen ali presuh. In ne pozabite imeti zaprtih oken in vključiti klimatske naprave med sezono alergij, da preprečite vstop cvetnega prahu.

Pazite na tehtnico

Odvečna maščoba okoli prsi in trebuha lahko oteži dihanje, maščobne celice pa lahko povzročijo vnetje, ki lahko prizadene dihalne poti. Zmanjšanje vnosa kalorij in maščob ter vsakodnevna hoja lahko pomagajo.

Spoznajte sprožilce

Veliko ljudi z astmo ima tudi alergije in običajni alergeni, kot so cvetni prah, pršice in dlaka hišnih ljubljenčkov, lahko povzročijo poslabšanje simptomov astme, če ste nanje občutljivi. Če niste bili testirani na alergije, obiščite alergologa, da boste lahko natančno ugotovili, kaj vas moti, in se tega poskušajte izogibati.