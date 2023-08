100 suparjev bo čistilo Ljubljanico

Dogodek na katerem se bodo zbrali suparji iz cele Slovenije, očistili Ljubljanico zataknjenih smeti in s supanjem v center Ljubljane opozorili na nujne spremembe potrošniških navad, ki negativno vplivajo na vode, okolje in planet.

Ob nedavnih uničujočih poplavah, ki so prizadele številne kraje, je zavedanje o pomembnosti čistih in urejenih rečnih strug še toliko večje.

Čiščenje Ljubljanice in množično supanje od Špice do Zmajskega mostu

Največji suparski dogodek z ekološko noto v Sloveniji je del projekta #SUPortCleanRivers, v sklopu katerega enkrat mesečno s supi čistijo slovenske reke in osvobajamo drevesa plastičnih vrečk.

Čistilna akcija s supi se bo letos začela v sredo, 30. avgusta, ob 16. uri na ljubljanski Špici, od koder bodo udeleženci odveslali po reki ter iz okolice pobrali smeti, ki v vode ne sodijo. Ob 18. uri pa se bo več kot 100 suparjev podalo na plovbo od Špice do Zmajskega mostu. Namen akcije, ki jo organizirajo Bananaway, Radio Antena in Merkur zavarovalnica je skrb za čiste reke v Sloveniji ter ozaveščanje o problematiki odpadkov v tekočih vodah. To ne bo le edinstvena priložnost za druženje, temveč tudi priložnost za aktivno prispevanje k urejanju naravnega okolja.

S supanjem v center Ljubljane bodo opozorili na nujne spremembe potrošniških navad. FOTO: Arhiv Bold.group

Prijavi se lahko vsak z nekaj izkušnjami

Na dogodek se lahko prijavi vsak, ki je že nekajkrat stal na supu, tudi brez lastne opreme. Ekipa Bananawaya bo prijavljenim brezplačno posodila razpoložljivo opremo (SUP, veslo, varnostno vrvico) in tako omogočila prisotnost tistim, ki si želijo podpreti dober namen. Za prijavo na dogodek je potrebno izpolniti obrazec na spletni strani, kjer je na voljo več informacij. Dogodek ni namenjen le suparjem, ampak vsem tistim, ki se zavedajo problematike podnebnih sprememb in menijo, da jih je potrebno aktivno nasloviti.

Ozaveščanje se začne pri najmlajših

Da bi že pri najmlajših spodbudili skrb za čisto in varno okolje, so v sklopu dogodka pripravili poučna in zabavna doživetja za otroke. Od 16.00 do 17.15 se bodo zvrstile aktivnosti, kot so mala šola supanja, in delavnice na temo Kako skrbeti za boljši jutri.

Ljubitelji supanja se bodo zbrali na ljubljanski Špici. FOTO: Arhiv Bold.group

Program dogodka:

16.00 - 17.30 Čistilna akcija s supi

16.00 - 17.15 Otroške aktivacije – mala šola supanja, slackline za otroke, otroške delavnice na temo »Kako skrbeti za boljši jutri«.

17.15 - 18.00 Zbor, priprava supov za osrednji dogodek

18.00 - 19.00 Množično supanje - 100 supov na Ljubljanici

19.00 - 19.30 Pospravljanje supov

19.30 - 20.30 Akustični koncert Maje Keuc - Amaye ob sončnem zahodu

20:30 - 21.00 Antenin DJ