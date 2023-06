100 dni je bil pod vodo in preživel

Univerzitetni profesor, ki je sto dni živel pod vodo v hišici za potapljače ob otočju Florida Keys, se je v petek prvič po 1. marcu dvignil na površje. Joseph Dituri je postavil nov rekord bivanja pod vodo brez prilagajanja tlaka na globini več kot devet metrov.

Potapljaški in zdravstveni raziskovalec je podrl prejšnji rekord, ki je znašal 73 dni, dve uri in 34 minut in sta ga leta 2014 postavila dva profesorja iz Tennesseeja v isti podvodni hišici v laguni Key Largo.

»Nikoli ni šlo za rekord. Šlo je za podaljšanje človeške tolerance do podvodnega sveta ter izoliranega, omejenega, ekstremnega okolja,« je dejal upokojeni častnik ameriške mornarice Dituri, ki mu pravijo tudi dr. Globoko morje.

Da je Dituri rekorder, je Guinnesova knjiga rekordov na svoji spletni strani objavila prejšnji mesec, ko je bil pod vodo že 74 dni. Fundacija za razvoj morskih virov, ki je lastnica potapljaške hišice, bo po besedah njenega vodje Iana Koblicka zaprosila Guinnessovo organizacijo za potrditev Diturijevega stodnevnega dosežka.

Diturijev podvig z imenom Projekt Neptun 100 je potekal pod dejanskim naravnim globinskim pritiskom in ne prilagojenim na površino morja.

Cilj projekta je bil izvedeti več o tem, kako se človeško telo in um odzivata na daljšo izpostavljenost ekstremnemu tlaku in izoliranemu okolju. Namenjen je bil tudi raziskovalcem oceanov in astronavtom na prihodnjih misijah.

Ugotovitve projekta Neptun 100 namerava Dituri predstaviti na novembrski svetovni konferenci o ekstremni medicini na Škotskem.