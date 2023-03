10 znakov, da vas gluten moti! Bodite pozorni, preden bo prepozno

Hormoni so regulatorji telesa, ki določajo delovanje vsake celice.

Vsak hormon, da se lahko uporabi v telesu, mora biti vezan na ustrezni receptor, ki se nahaja na celičnih membranah.

Na primer, ščitnični receptor lahko »odklene« le ščitnični hormon in nič drugega.

Ščitnica: Kraljica vseh hormonov

Obstajata samo dve vrsti receptorjev, ki ju lahko najdemo v vsaki celici telesa, receptor za ščitnico in receptor za vitamin D. Preprosto povedano, vsaka celica v telesu je odvisna od ščitnice, ta pa na nešteto načinov vpliva na vaše zdravje. Če ščitnični hormoni ne delujejo na optimalni ravni, potem tudi ostali deli telesa ne bodo delovali na določeni ravni. Več kot 250 milijonov ljudi po vsem svetu trpi za hipotiroidizmom, to je nezadostnim izločanjem ščitničnih hormonov, vsaka osma ženska pa se bo kdaj v življenju srečala s težavami s ščitnico.

Gluten in ščitnica

Ker je večina težav s premajhnim izločanjem ščitničnih hormonov nekje na spektru avtoimunskih bolezni, je treba razumeti, kaj povzroči, da imunski sistem »napade« ščitnico. To, kar se dogaja, je primer zamenjave identitete in gluten je eden glavnih krivcev. Ko gluten, beljakovina, ki jo najdemo v pšenici in drugih žitih, preide skozi črevesno sluznico in vstopi v krvni obtok, bo vaš imunski sistem označil tuje telo (gluten) s protitelesi za uničenje. Težava je v tem, da lahko vaš imunski sistem ščitnico zamenja za gluten, zaradi česar je »na udaru«.

Intoleranca na gluten

Večina ljudi ob besedi intoleranca na gluten pomisli na celiakijo, vendar je to le ena od manifestacij glutenske intolerance. Raziskave kažejo, da ima le približno 10 odstotkov ljudi s celiakijo simptome intolerance na gluten. Približno vsak dvajseti človek na svetu ima neceliakično intoleranco za gluten. Čeprav se večina ljudi z avtoimunskimi boleznimi nekaj tednov izogiba glutenu in nato opusti (ker niso prepričani, ali je ta beljakovina vzrok za njihove težave), raziskave kažejo, da traja do šest mesecev, da si telo opomore od vnetja.

10 znakov, da vas gluten moti

Prebavne motnje, kot so plini, napenjanje, driska in celo zaprtje (najbolj izrazito pri otrocih po zaužitju glutena)

Keratoza pilaris (znana tudi kot kurja koža) na rokah

Utrujenost ali utrujenost po zaužitju obroka, ki vsebuje gluten

Diagnoza avtoimunske bolezni, kot je Hashimotov tiroiditis, revmatoidni artritis, lupus, psoriaza, ulcerozni kolitis, skleroderma ali multipla skleroza

Nevrološki simptomi, kot je omotica ali občutek izgube ravnotežja

Hormonsko neravnovesje

Migrenski glavoboli

Diagnoza kronične utrujenosti ali fibromialgije

Vnetje, otekanje ali bolečina v sklepih (prsti na nogah, kolena, kolki)

Težave z razpoloženjem, kot so anksioznost, depresija in nihanje razpoloženja