10 znakov, da jeste zaradi stresa

Čustveno prehranjevanje je resna težava sodobnega časa. Čeprav znaki niso vedno očitni, posledice niso zgolj nekaj dodatnih kilogramov, gre za globlje psihološke vzorce, ki lahko škodujejo zdravju.

Tukaj je 10 najpogostejših opozorilnih znakov in nasveti, kako se z njimi spoprijeti.

1. Brezmiselno prigrizovanje

Prigrizki med gledanjem filma ali športnimi prenosi so nekaj običajnega. A ko začnemo jesti brez razmisleka tudi med dolgočasnimi opravili, postane to vzorec, ki vodi v prenajedanje in težave s prebavo.

2. Hrana kot nagrada

Po napornem dnevu si pogosto zaslužimo nekaj sladkega. Toda nagrajevanje z nezdravo hrano lahko utrdi navado, da hrano povezujemo s tolažbo in ne z osnovnimi potrebami telesa.

3. Jeste, da potlačite čustva

Hrana ne sme biti sredstvo za beg pred žalostjo, jezo ali dolgčasom. Tovrstno vedenje ne rešuje težav, ampak zgolj prekriva čustva, ki bi jih bilo treba predelati.

4. Skrivno prehranjevanje

Če jeste na skrivaj ali se sramujete svojih prehranjevalnih navad, obstaja velika verjetnost, da gre za čustveno prehranjevanje. Skrivnostnost pogosto kaže na notranji konflikt in občutke krivde.

5. Hitro in nenadzorovano uživanje hrane

Če hrano požirate, kot da tekmujete s časom, to ni lakota, to je stresni odziv. Tak način prehranjevanja preprečuje, da bi hrano sploh začutili ali uživali, in pogosto pomeni, da se s pomočjo hrane skušate zamotiti ali pomiriti.

6. Jeste, čeprav niste lačni

Če sežete po hrani iz dolgčasa ali kot izhod v sili pred neprijetnimi občutki, ignorirate naravne signale svojega telesa. Takšno vedenje vodi v prenajedanje in krepi nezdrave prehranjevalne vzorce.

7. Kopičenje hrane

Imeti zalogo prigrizkov je normalno, a če začnete kopičiti hrano »za vsak slučaj«, je to lahko znak, da se nanjo zanašate kot, na sredstvo za obvladovanje stresa.

8. Slabše počutje po jedi

Glavoboli, napihnjenost, krči ali prebavne težave po jedi pogosto spremljajo stresno prenajedanje. Telo s tem sporoča, da zaužita količina ali izbira hrane ni bila primerna.

9. Jeste, čeprav ste siti

Če nadaljujete s prigrizki tudi po obroku, gre verjetno za iskanje tolažbe in ne za resnično potrebo po hrani. Ta navada povečuje tveganje za prebavne težave in dolgoročno škoduje zdravju.

10. Samodejno posegate po hrani

Ko brez razmisleka sežete po prigrizku, je to znak, da je stresno prehranjevanje postalo avtomatizem, način, kako se nezavedno spopadate s stresom ali čustvi.

Kaj lahko storite?

Prepoznavanje znakov je prvi korak. Ko enkrat ozavestite, da se prehranjujete zaradi čustev in ne lakote, lahko začnete iskati bolj zdrave načine soočanja s stresom, na primer pogovor, telesno aktivnost, sprostitvene tehnike ali strokovno pomoč.

Nasvet za boljšo prehrano in obvladovanje stresa:

Naučite se poslušati svoje telo, razlikovati med fizično lakoto in čustveno potrebo. Vodenje prehranskega dnevnika vam lahko pomaga prepoznati vzorce, medtem ko vam lahko pogovor s strokovnjakom pomaga odpraviti vzroke za stresno prehranjevanje.