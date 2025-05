10 stvari, zaradi katerih ljudje najbolj obžalujejo, da so jih počeli v mladosti

V današnjem svetu nas vsakodnevno zasipajo slabe novice, finančne skrbi, srčne bolečine ali zdravstvene težave ...

Pogosto pa sploh ne opazimo, koliko lepega jemljemo za samoumevno. Bralci BuzzFeed-a so delili, kaj jih najbolj teži, ko se ozrejo nazaj na svoja 20. in 30. leta.

Cenite, kar imate

»Jutri bom dopolnil 90 let. Moje telo se je spremenilo, vid mi je skoraj popolnoma opešal, a pravijo, da sem videti kot 70-letnik. Glava mi dobro služi. Neizmerno sem hvaležen za življenje, za to, da še vedno hodim po tem svetu, kljub hudemu artritisu in slabemu vidu.

Najbolj pa sem hvaležen za svoji dve hčeri, ki skrbita zame, in za vsa leta, ki sem jih preživel z družino, starši, brati, sestrami, tetami, strici ... Cenite, kar imate zdaj,« je zapisal eden izmed bralcev.

Nekoč sem lahko prebedel noč brez posledic

»Imam 58 let. Včasih sem lahko prebedel celo noč, nato pa šel v šolo ali službo z minimalno količino spanca in se še vedno počutil povsem v redu. Danes sem v pižami že ob osmih zvečer. Ne prosite me, naj zapustim hišo,« se je pošalil eden od komentatorjev.

Ko bi le prej nehal piti

»Imam 70 let in že šest let ne pijem več alkohola. Zdaj grem spat najkasneje ob 21.30 in to mi popolnoma ustreza. Nikoli nisem bil velik ljubitelj alkohola, a zdaj vem, kako zelo lahko škoduje notranjim organom. Želim si, da bi z alkoholom prenehal že pri tridesetih, ali pa ga sploh nikoli ne bi pil,« je delil eden od bralcev.

Več bi morala skrbeti zase

»Imam 75 let. Dokler moj mož ni umrl, sem bila v dobri formi. Skrbela sem zanj in za dom, vse sem mu posvetila, saj sva vedela, da mu ni ostalo več veliko časa. Ko je umrl, je moje življenje razpadlo. Dve operaciji, revmatoidni artritis, o katerem prej nisem vedela nič.

Zanj sem skrbela z vsem srcem, a sem povsem pozabila nase. Zdaj plačujem ceno. Več bi morala skrbeti zase. Pazite nase,« je opozorila ena od bralk.

Ko bi bil le bolj pogumen

»Želim si, da bi bil kot mlad bolj pogumen. Bal sem se neuspeha in marsičesa nisem poskusil. Če bi bil bolj drzen, bi svoj posel zagnal veliko prej. Zdaj sem invalid in ne morem več začeti na novo. Živim od socialne pomoči. Če bi začel prej, bi si lahko zagotovil varno starost,« je zapisal moški.

Mislila sem, da sem grda

»Imam 34 let, a ko pomislim, koliko časa sem v najstniških letih in zgodnjih dvajsetih porabila za to, da sem se počutila grdo ... Zdaj gledam svoje stare fotografije in si mislim: ko bi ji le lahko povedala, kako lepa je bila,« je zapisala bralka.

Bojim se odraslega življenja

»Zdi se mi, da se kot odrasli bojimo veliko več stvari kot otroci. Strah nas je neuspeha, zavrnitve, izgube službe, konca razmerij ... Lahko bi našteval v nedogled. Včasih si želim, da bi se raje bal namišljenih pošasti pod posteljo kot vsega tega, kar me straši zdaj,« je zapisal eden izmed uporabnikov.

Želela sem otroke, zdaj je prepozno

»Zabavala sem se, potovala, res sem uživala. Vedno so me obkrožali mlajši moški, večkrat sem bila zaročena, a nikoli nisem prišla do oltarja. Zdaj nimam otrok in nisem nikoli bila poročena. Mislila sem, da imam še čas. Zdaj sem že devet let zaročena in sva srečna, a želim si, da bi ga spoznala prej. Želela bi si biti mama. Zdaj je prepozno. Če se kaj zgodi, bom ostala sama,« je zapisala bralka.

Ko bi šel le prej k zdravniku

»Imam 38 let. Predolgo sem pretiraval z vadbo in ignoriral bolečine. Zdaj je moj hrbet rekel: dovolj je! Hodim na fizioterapijo. Ko bi le šel k zdravniku že pred desetimi leti in takrat pravilno zdravil poškodbe ter začetek težav s hrbtom in sklepi,« je zapisal moški.

Skrbi za svoje zdravje

»Imam 63 let. Ko si mlad, si obseden z videzom in premalo ceniš svoje telo. A ne glede na to, kako dobro skrbiš zanj, sčasoma sklepi, koža, oči in ušesa opešajo. Skrbi za svoje zdravje, dokler še lahko,« je poudaril eden od komentatorjev.