10 razlogov, zakaj ne smete zavreči tekočine iz kozarca kislih kumaric

Kozarec kislih kumaric je zagotovo redni gost vsakega hladilnika. Da, v Sloveniji delajo ene izmed najboljših kislih kumaric v Evropi. Ampak ne bomo o kakovosti samih vloženih kumaric, temveč o vodi, tekočini, v kateri plavajo vse do zadnje. In potem, ko zadnja konča na krožniku ali v sendviču, ostalo tekočino zlijemo iz kozarca, kozarec pa shranimo za marmelado ali kako podobno ozimnico.

Toda ko boste prebrali, zakaj vse je dobra ostala tekočina iz kozarca kislih kumaric, se boste mogoče premislili in je ne boste zlili v odtok ali straniščno školjko. Tako trdijo na spletni strani Kurirja.



1. Proti sončnim opeklinam

Vatko pomočite v kumarično tekočino in z njo namažite sončno opeklino. Kis v tekočini bo pomagal pomiriti kožo.

2. Celo dobra za koktajl

Vaših gostov ne bo lahko prepričati, da popijejo koktajl iz kislih kumaric. Toda ta preprosti recept je res okusen: v šejker dodajte led, skupaj z merico vodke in eno merico tekočine iz kislih kumaric. Dobro premešamo in nalijemo v kozarec za martini. Dodajte majhno kumaro in popijte. Priporočamo zmernost!

3. Proti mačku

Po zabavi in ​​obilici alkohola je vaše telo dehidrirano in čaka vas boleč maček. Preden greste spat, popijte nekaj tekočine iz kislih kumaric in videli boste (in tudi občutili), da se boste počutili veliko bolje, ko boste vstali!

4. Za preprečevanje mišičnih krčev in bolečin

Mnogi trenerji priporočajo, da po vsaki vadbi popijete 1/4 skodelice soka kumaric (in vode), da osvežite svoje telo.

5. Proti zgagi in slabosti

Kumare običajno kisamo v mešanici kisa in medu. Obe sestavini sta odlični za želodec. Majhen požirek te tekočine pred jedjo in omilili boste želodčne težave.

6. Proti prehladu in vnetemu grlu

Ko se pojavijo prvi simptomi, pogoltnite eno žlico te tekočine. Kis je prav tako dober kot sirup proti kašlju.

7. Za kuhanje

To tekočino lahko uporabite v solati ali kot nadomestek za kis. Lahko ga celo zmešate z jogurtom in naredite preliv za solato, jajčno solato, ribe ali krompir. Nekateri uporabljajo to tekočino za mariniranje mesa, da postane bolj mehko.

8. Da hrana ostane sveža

Ko pojeste vse kumare, potem v kozarec z ostalo tekočino stresite trdo kuhana jajca, čebulo in česen. Ta trik deluje tudi s konzervirano zelenjavo, kot so paradižniki, grah in artičoke. Živila v kozarcu bodo dlje obstojna.

9. Za čiščenje bakrenih predmetov

Nanesite nekaj te tekočine na gobo in zdrgnite bakrene predmete, spet bodo zasijali.

10. Služi kot gnojilo in zatiranje plevela

Morda se sliši nenavadno, vendar je ta tekočina zelo dobra v obeh primerih. Za rastline, kot so lilije, ki imajo rade kisla tla, ta tekočina deluje kot gnojilo. Plevel na vrtu bo izginil, če ga boste zalivali z vodo iz kozarca kislih kumaric.