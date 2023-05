Sezona jagod je. Uživajmo sezonsko sadje in zelenjavo, slišimo pogosto. Torej, maj in junij sta čas za jagode, kajne?

Pogledali smo, kaj svetovni nutricionisti trdijo o jagodah. Dober zapis smo našli na svetovni spletni strani, kjer se prav oni zbirajo, kot tudi iz domače babičine knjige 1001 nasvet o hrani.

Nutricionisti pravijo, da so jagode precenjene v smislu dodatkov k hrani in celo pijači. Trdijo, da so veliko bolj zdrave, kot si mislimo, ter da jih moramo večkrat uživati kot samostojno sadje.

Našli smo 10 manj znanih dejstev o jagodah. Prvo, mogoče, najbolj preseneča.

Jagode so priporočljive za alergike

Presenetljivo je, da je tako kontroverzno jagodičje, ravno tisto, kar priporočajo ljudem, ki trpijo za različnimi vrstami alergij. Večina nas je bila prepričana, da zrele in dišeče jagode niso za ljudi s podobnimi težavami. Ampak ne, zaradi svoje edinstvene biokemične sestave jagode zavirajo vnetja in nekatere reakcije, povezane z alergijami. Poleg tega raziskave kažejo, da je dobro, da bodoče mamice uživajo jagode in tako preprečijo razvoj alergij na to sadje pri otrocih.

Jagode so vir elagične kisline

Elaginska kislina je regulator celičnega cikla in jo najpogosteje najdemo v izvlečkih sadja, oreščkov in jagodičja. Snov je pridobila slavo zaradi svoje sposobnosti ustavljanja mutacije rakavih celic. Med vsemi izdelki po vsebnosti elaginske kisline so jagode na častnem tretjem mestu. Poleg tega, da lahko zatira tumorske procese, pomaga tudi v boju proti prostim radikalom, deluje protivnetno, pozitivno vpliva na hematopoetske procese, krepi pa tudi imunski sistem in ga ščiti pred zunanjimi sovražniki.

Jagode kot preventiva proti raku

Vsako leto se izvede na stotine študij za preučevanje raka in metod za njegovo preprečevanje. Nekatere od njih kažejo, da redno uživanje določenih živil pomaga zmanjšati možnost za nastanek raka. Jagode so ena izmed njih. Zaradi visoke koncentracije vitamina C, elaginske kisline, antocianinov, kaempferola in drugih koristnih snovi lahko to jagodičje prepreči razvoj nekaterih oblik raka.

Jagode so (zelo) bogate z antioksidanti

Vemo, kaj so antioksidanti. Spodaj prilagamo zanimiv članek o tem. Znanstveniki ugotavljajo, da jagode vsebujejo veliko količino fenolnih spojin - bioflavonoidov, ki imajo izrazite antioksidativne lastnosti. Dokazano je, da vsakodnevno uživanje jagod poveča sposobnost telesa, da se upre delovanju prostih radikalov. Vendar pa je vredno razmisliti o eni pomembni točki: vse jagode niso enako uporabne. Za marmelado je najboljše pustiti svetle jagode, saj vsebujejo večkrat manj antioksidantov kot zrele. V tem primeru je barva velikega pomena: temnejša, kot je jagoda, bolj je uporabna.

Jagode so bogat vir vitamina C

Na splošno velja, da so glavni viri vitamina C ali askorbinske kisline limona, pomaranča in v skrajnih primerih česen. Medtem so jagode veliko bolj zanesljiv vir te snovi – peščica teh jagod vsebuje več vitamina C kot ena pomaranča. Res je treba upoštevati, da se s takšnim bogastvom lahko pohvalijo le temne zrele jagode, ki se gojijo pod močnim soncem, ne v rastlinjaku. Zanimivo je, da ta vitamin v zamrznjenih jagodah ostane v skoraj enaki količini kot v svežih. To pa ne velja za jagodne marmelade in jagode v konzervi, kajti visoka temperatura vitamin uniči.

Jagode izboljšajo spomin

Po zadnjih študijah uživanje jagod upočasni proces staranja možganov in podaljšuje njihovo funkcionalno življenje, kar nam omogoča, da čim dlje ohranjamo dober spomin. Zanimivo je, da obstaja tudi študija, ki dokazuje, da vsakodnevna uporaba jagod izboljša kratkoročni spomin. Ti podatki so pomembni glede na dejstvo, da je poslabšanje sposobnosti spominjanja nedavnih dogodkov povezano z nastopom Alzheimerjeve bolezni.

Jagode izboljšajo vid

Jagode so dobre tudi za vid. Številne študije potrjujejo, da vsakodnevno uživanje jagod preprečuje razvoj makularne degeneracije mrežnice, sive mrene, suhih oči, progresivne slepote in drugih težav, povezanih s spremembami tkiva, povezanih s staranjem. Edinstvena biokemična sestava jagodičja preprečuje številne bolezni, ki vodijo do okvare vida, prispeva pa tudi k postopnemu zdravljenju že obstoječih.

Jagode za vitkejšo postavo

Sladko jagodičje ima malo kalorij. Le 33 kilokalorij na 100 gramov, ki jih mimogrede pokurimo v le nekaj minutah aktivne hoje. Ima nizek glikemični indeks, kar pomeni, da preprečuje kopičenje maščob. Vsebuje sestavine, ki spodbujajo izgorevanje maščob. Po nekaterih poročilih se učinkovitost izbrane prehrane poveča za 24 odstotkov pri tistih, ki so vanjo vključili jagode. Zahvaljujoč antocianinu, s katerim je jagodičje bogato.

Jagode uravnavajo raven sladkorja v krvi

Jagode so ena tistih sladkih dobrot, ki jih lahko jedo diabetiki. Zaradi svoje edinstvene sestave v vseh pogledih, pa tudi visoke koncentracije fitohranil, ne prispeva k močnemu dvigu ravni sladkorja v krvi, upočasnjuje pa tudi absorpcijo sladkorja. Zato ga priporočajo ljudem, pri katerih obstaja veliko tveganje za razvoj sladkorne bolezni. Menijo, da je to jagodičje odlično zdravilo za preprečevanje te bolezni.

Jagode so dobre za srce

Dokazano je, da jagode zmanjšujejo tveganje za razvoj številnih srčno-žilnih bolezni. Kot smo že povedali, so jagode bogate z različnimi vitamini in antioksidanti, vendar je v tem primeru veliko bolj pomembno, da se magnezij in kalij nahajata tudi v zrelih jagodah. Slednji ima pomembno vlogo pri normalizaciji krvnega tlaka, pa tudi pri preprečevanju zastajanja tekočine, ki vodi v edeme, vidne od zunaj in tiste, ki lahko nastanejo na notranjih organih.