Zaljubljena sem, a se bojim, da se bo odnos končal enako žalostno, kot se je z bivšim

Draga gospa Kuhar,

vem, da mi boste znali odgovoriti. Imam en ogromen strah, dovolite, da opišem sedanje stanje. Sem ločena dve leti, sin je en teden pri meni in en teden pri očetu. Z bivšim možem kar dobro sodelujeva pri sinovi vzgoji, v šoli je uspešen, a sva to dosegla z veliko napornega pogajanja tiste mesece, ko se je odselil in sva bila oba v krču, jezi in razočaranju.

Sedaj je ta faza mimo, spoznala sem novega moškega. Sva prijatelja že od srednje šole, tudi on je ločen z dvema mlajšima otrokoma in sva se, ne vem sicer, kako, zaljubila ...

