Učite se od profesionalcev: triki pri čiščenju in pospravljanju

Sobarji in čistilci poznajo številne trike pri čiščenju in pospravljanju, mnogi pa pridejo prav tudi pri urejanju naših domov
Fotografija: Za čiščenje potrebujete le tri različna čistila. FOTO: Andreypopov/Getty Images
Za čiščenje potrebujete le tri različna čistila. FOTO: Andreypopov/Getty Images

A. J.
27.08.2025 ob 16:35
A. J.
27.08.2025 ob 16:35

Pravo orodje je najpomembnejše tudi pri čiščenju. Profesionalni čistilci nikoli ne uporabljajo puhastih metel za čiščenje prahu, ki so sicer videti prikupno, učinkovite pa niso preveč. Osnovno orodje za večino profesionalnih čistilcev so krpe iz mikrofibre, ki učinkovito odstranjujejo prah in umazanijo, hkrati pa jih z lahkoto operete in hitro posušite. Potrebujemo še sesalnik, metlo in metlo za pomivanje tal.

Krpe iz mikrofibre so obvezen pripomoček.

Za čiščenje doma ne potrebujemo nešteto različnih čistil. Vsak prostor je mogoče očistiti s tremi osnovnimi čistili: čistilom za steklo, abrazivnim čistilom ali čistilom v prahu, univerzalnim čistilom. Ne pozabite na rokavice, s katerimi si zaščitite roke.

Najprej odpremo okna

Sobarice v hotelih in letoviških kompleksih večinoma pospravljajo prostore po podobnem vzorcu. Ob prihodu najprej odprejo okna ter poskrbijo za zračenje. Nato poberejo umazano posodo iz vseh koncev in krajev ter jih odložijo na voziček (doma jih postavimo v pomivalni stroj). Na naslednjem sprehodu po prostorih naberejo umazano perilo (brisače, rjuhe itd.) in ga odložijo v voziček za v pralnico (doma ga damo v pralni stroj ali košaro s perilom). Ko to opravimo doma, zaženemo pomivalni in pralni stroj – tako bomo imeli ob koncu pospravljanja oboje že čisto.

Vedno enak vrstni red pospravljanja olajša delo in ga pospeši. FOTO: Albert Shakirov/Getty Images
Vedno enak vrstni red pospravljanja olajša delo in ga pospeši. FOTO: Albert Shakirov/Getty Images

Naslednji korak je pospravljanje spalnice. Najprej je na vrsti postiljanje postelje. Sledi brisanje prahu in brisanje površin z mokro krpo. Nato posesamo in pomijemo tla. Nazadnje postavimo pohištvo in predmete na svoje mesto.

Najprej odpremo okna ter poskrbimo za zračenje.

V kuhinji odstranimo vso hrano. Očistimo štedilnik in obrišemo vse površine. Izpraznimo koš za smeti. Pometemo in pomijemo tla. V kopalnici najprej pospravimo vse, kar ni na svojem mestu, nato obrišemo površine z mokro krpo. Uredimo toaletne potrebščine. Pripravimo sveže brisače. Pomijemo tla. Ker je kopalnica prostor, ki je zelo pogosto obiskan, profesionalni čistilci priporočajo čiščenje tal, še posebno za straniščem, vsaj dvakrat na teden.

Ne pozabite na rokavice, da si ne poškodujete rok. FOTO: Yacobchuk/Getty Images
Ne pozabite na rokavice, da si ne poškodujete rok. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Belo perilo, kot ga imajo v hotelih, je doma težko poustvariti, saj hoteli uporabljajo posebne industrijske pralne stroje in čistila, prilagojena zanje. Lahko pa dosežemo večjo belino in čistočo s pomočjo trika, ki so ga poznale že naše babice, zdaj pa je postal pravi hit na TikToku: gre za dobro staro namakanje. Oblačila namočimo v vodi, v katero smo dali sodo bikarbono, pralni prašek in mehčalec. Pustimo čez noč. Naslednji dan operemo v pralnem stroju brez praška.

Komentarji:

