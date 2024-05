Svetovalnica: Sosed nam parkira tik ob oknu - kako urediti funkcionalno oz. pripadajoče zemljišče

Spoštovani,

na vas se obračam z vprašanjem glede funkcionalne pripadnosti zemljišča.

Ali hiši oz. katerikoli vrsti nepremičnine po zakonu pripada funkcionalna pripadnost zemljišča? Ali ima lahko občina tovrstno opredelitev v prostorskem aktu?

Druge hiše in stanovanjski objekti imajo namreč pred vhodom ali ob hiši pločnike, korita, parkirišča, medtem ko je pri nas cesta do stene objekta. Posledično se zgodi, da ima sosed avto parkiran tik ob steni stanovanjske hiše, s tem pa je onemogočen tudi dostop do okna, do katerega se zaradi avtomobila ne more dostopati. S strani sosedov je bil odstranjen tudi mejni kamen. Sosed v zimskem času posega v nepremičnino in daje s strehe sneg.

Na kakšnem način svetujete, da se postopa v takšnih primerih.

Najlepša hvala za vaš odgovor.

Lepo pozdravljeni.

- Tadeja

Nasvet strokovnjakinje preberite na deloindom.si.