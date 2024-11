Svetovalnica: Sem po treh letih res oproščen plačila davka ob prodaji nepremičnine

Pozdravljeni.

Zanima me, ali moram res imeti stanovanje v lasti vsaj 15 let, preden sem oproščen davka na dobiček, ki je najprej 25, nato 20 in nazadnje 15 %?

Nekje sem zasledil, da je dovolj samo 3 leta in potem ni treba plačati tega davka, pač pa le davek na promet z nepremičninami v višini 2 %.

Če je res dovolj le tri leta, kakšni so dodatni pogoji v tem primeru?

Hvala za povratne informacije!

LP

Gašper

