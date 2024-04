Svetovalnica: Katera vrednost se upošteva pri prodaji nepremičnine - ocena GURS ali tržna vrednost

Spoštovani.

S sestro sva po očetovi smrti podedovali njegovo polovico stanovanja (lastnica druge polovice je mama, s katero sta ločena) - vsaka torej 25-% delež.

Sama bi želela odkupiti sestrin delež, saj sem v tem stanovanju živela 14 let in vanj tudi vlagala (menjava oken, vrat, vhodnih vrat, menjava podov, pleskanje, polaganje ploščic, izdelava in predelava sten).

Nepremičnino, ki ima 62 m2, je GURS ocenil na 48.000 evrov. Sestra meni, da ta vrednost ni realna in da je stanovanje vredno veliko več. Za svoj 25-% delež želi med 35.000 in 38.000 evrov, ker naj bi bila po njenem mnenju tržna vrednost stanovanja okoli 150.000, kar se mi zdi pretirano.

Ker sem v stanovanje sama vlagala in s tem povečala tudi verjetno vrednost nepremičnine, me zanima, kako je potem z odkupom tega deleža, ki ga z dedovanjem dobi sestra? Kako se upoštevajo moja vlaganja v nepremičnino in katera vrednost nepremičnine se upošteva - ocena GURS ali tržna?

Stanovanje ni bilo adaptirano, vse cevi so še prve, kopalnica je prva, stene pokajo, saj je stanovanje na predelu, kjer se poseda zaradi izkopavanj in tudi zato velikokrat čutimo zibanje oz. tresenje bloka. V stanovanju so bila izvedena samo pleskarska dela, predelava sten, zamenjava vhodnih vrat, zamenjava okna in rolete ter police, ploščice na balkonu in pa menjana vsa notranja vrata ter opravljena vsa zaključna dela.

Katera vrednost se torej upošteva, če bi želela dediču izplačati njegov podedovani delež in kako se potem pri tem upoštevajo moja vlaganja v nepremičnino?

Prosim vas za odgovor.

Iskrena hvala.

- bralka

