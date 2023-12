Svetovalnica: Ali za prizidavo dodatnega vhoda potrebujem gradbeno dovoljenje

Pozdravljeni,

na vas se obračam z vprašanjem glede zaprtja balkona.

Zanima me, ali je potrebno kakšno gradbeno dovoljenje, da balkon povečam za cca 2 m² in ga zaprem z vseh treh strani, da bi ga lahko uporabljali tudi v zimskih dneh. Naj povem, da je streha nad balkonom že obstoječa in iz te strani ne potrebujem prilagoditve.

Najbolj me zanima, ali je potrebno gradbeno dovoljenje za dodatna 2 m² balkona, ki bi ga dodala in ne bo vpet v hišo, ampak ob že obstoječ nadstrešek ob hiši.

Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.

Lep pozdrav.

Klavdija

---

Spoštovani,

na obstoječi dvostanovanjski hiši z gradbenim dovoljenjem (izdanim l. 1976) bi želeli narediti še en vhod.

Prvoten vhod ostaja s sprednje strani hiše, drug vhod pa bi naredili z zadnje strani hiše v istih gabaritih. Vhod bi imel le zaprt nadstrešek oz. vetrolov v izmeri 4 m x 2,5 m.

Je za tak poseg potrebno gradbeno dovoljenje? Oziroma kako velik je lahko vetrolov, da gradbenega dovoljenja ne bi potrebovali?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

Ena

