Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Kalcinirajoči tendinitis ali kalcinacija v rami je akutno ali kronično boleče stanje, ki nastane zaradi prisotnosti kalcijevih depozitov v ali okoli tetiv rotatorne manšete. To je skupina mišic, ki obdajajo ramenski sklep – supraspinatus, infraspinatus, teres minor in subscapularis.

Povzroča ga nalaganje kristalov kalcijevega hidroksiapatita, ki so običajno v tetivah mišic supraspinatus in infraspinatus. Če stanja ne zdravimo, lahko pride do raztrganine rotatorne manšete in osteoartritisa ramena, lahko pa se razvije tudi sindrom zamrznjene rame.

Bolniki navajajo hudo obremenjujočo bolečino, ki se pojavi spontano, običajno zjutraj. Lahko se pojavi sočasna okorelost, ki povzroči klinično sliko, podobno drugi zdravstveni težavi – zamrznjeni rami. Bolečina se lahko pojavi na sprednjem delu rame, v bližini bicipitalnega žleba (v katerem poteka dolga glava tetive bicepsa), ali pod lopatico.

