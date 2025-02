Zaradi težav v postelji si je moja žena našla drugega (svetuje Bruno Šimleša)

Pozdravljeni,

z ženo sva skupaj 12 let, od tega pet let poročena in imava hčerko, staro sedem let. Sedaj imava veliko težavo in ne vem, kako jo odpraviti. Da pojasnim. V službi sem imel toliko dela in pritiskov, da sem jih prinesel domov, vendar se nisem odzval na ženino pomoč, ampak sem jih želel sam rešiti. Te težave so se pokazale tudi med intimo, ker med seksom nisem mogel dobiti erekcije. To se je dogajalo intenzivno zadnje štiri mesece. Da nisem želel sprejeti ženine pomoči oziroma da sem se zaprl vase, pa se je začelo že nekoliko prej, vendar sam tega nisem opazil.

Najina zakonska situacija je eskalirala, ko sem nekega večera med seksom ženo odrinil od sebe, ker preprosto nisem zmogel. To jo je tako prizadelo, da mi je kmalu po tem rekla, da me ne ljubi več, da me ima samo rada, in da zato, ker sem jo odrinil, čuti, da me ne privlači več. Dejala mi je tudi, da sem se zapiral vase, da je nisem poslušal in cenil ter da sem bil do nje zadirčen, in mi razkrila, da je zato več časa preživela na telefonu in na družbenem omrežju spoznala moškega, s katerim sta se začela pogovarjati. Priznala mi je, da sedaj čuti več naklonjenosti do njega, čeprav se še nista srečala v živo.

Ko mi je žena to izpovedala, sem se zavedel svojih težav in ji povedal, da ona ni bila nikoli problem, ampak jaz. Rekla mi je, naj jo nekaj časa pustim pri miru, da vse to predela. Sedaj me je pa strah, kaj to pomeni.

Postal sem bolj pozoren, ves čas jo sprašujem, kako se počuti, pripovedujem ji o svojem delu, ji pišem tudi med službo, ona pa zdaj trdi, da preveč pritiskam nanjo in da jo to oddaljuje od mene.

Ne vem, kaj naj naredim, nikoli nisva imela teh problemov. Bojim se za družino in se nočem ločiti oziroma obupati. Vedno, ko želim ženo vprašati, kaj misli, mi reče, da preveč pritiskam, zato se ji bojim sploh kaj reči. Sedaj želim, da vidi mojo naklonjenost do nje in da mi je mar do nje in njenih čustev.

Mi lahko svetujete, ali naj jo pustim pri miru in ji dam čas, ali naj naredim kaj drugega. Prej je imela svoj telefon vedno odklenjen, zdaj ga zaklepa, da ne bi videl, kaj piše temu moškemu, ker ve, da bi me prizadelo. Naj ji zaupam? Sem ji tudi predlagal, da poiščeva strokovno pomoč, a je odklonila. Prosim vas za nasvet.

Bralec

Odgovarja Bruno Šimleša, terapevt, sociolog in strokovnjak za odnose

Dragi bralec,

najlepša hvala za vaše pismo. Opisali ste kompleksno situacijo, zato se bom potrudil, da vam čim bolj izčrpno odgovorim na vaša vprašanja in upam, da vam bo to v pomoč ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.