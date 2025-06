VIDEO: Nisem želela, da bi me čakala usoda mojih staršev

Dr. Zdenko Trampuš ji je namreč povrnil nasmeh, predvsem pa funkcionalnost, o kateri je sanjala. Tatjano je prvič začela resno skrbeti prihodnost zob, ko je pri starših od blizu videla, kako boleče in ponižujoče je lahko življenje s protezo, še posebej ko si odvisen od drugih za najosnovnejšo nego. »Ko sem pa pri sebi ugotovila, da mi zobje ne služijo več kot nekoč, sem vedela, da potrebujem novo rešitev.« Odločena je bila, da snemljive proteze ne pridejo v poštev. Iskanja na trgu se je lotila zelo poglobljeno in pridobila kar pet različnih ponudb. Zadnja je bila odločilna. »Mož je v reviji naletel na oglas klinike Ortoimplant DENTAL SPA. Postala sem radovedna in se prijavila na prvi pregled.« Pravzaprav zelo hitro je dobila potrditev, da je na pravem mestu.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA