Svetovalnica: Z ženo sva prijavljena vsak na svojem naslovu - se bova tako izognila davku na nepremičnine?

Pozdravljeni.

Imam vprašanje glede novega davka na drugo nepremičnino. Zanima me, kaj se zgodi, če imata mož in žena vsak po eno nepremičnino in sta prijavljena vsak na svojem naslovu. Ali imata potem vsak svojo prvo nepremičnino, ki ni obdavčena? Ali je tak način ustrezen, ali država pričakuje, da se bomo državljani "navidezno" ločevali.

Hvala za odgovor.

Peter

Odgovor pravnice preberite na deloindom.si.