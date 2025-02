Svetovalnica: V dar sem dobila zemljišče - bom morala zanj plačati davek na nepremičnine?

Pozdravljeni.

Lani sem dobila v dar zemljišče, veliko cca. 1200 m2. Prvotno je bila to ena parcelna številka, zdaj so tri, ker so jo domači razparcelirali. Kako bo z davkom na nepremičnine v tem primeru? Živim v najemu in bi tu v prihodnje zidala. Stanovanja ali hiše nimam.

Hvala za odgovor.

Nasvet pravnice preberite na deloindom.si.