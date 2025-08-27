DELOINDOM

Svetovalnica: Sin mi je prepovedal sejati na podedovanem vrtu – ali imam sploh še kakšne pravice?

Dedovanje hiše, služnost vrta in uporaba garaže – kaj določa dedni dogovor in kdaj je potreben vpis v zemljiško knjigo? Pravnica odgovarja na vprašanje bralke.
Fotografija: Bralko skrbi, ali bo lahko uveljavila služnost vrta, ki ga je podedovala po očetu. Foto Iryna Inshyna//Shutterstock
Bralko skrbi, ali bo lahko uveljavila služnost vrta, ki ga je podedovala po očetu. Foto Iryna Inshyna//Shutterstock

Tanja Bohl
27.08.2025 ob 11:11
27.08.2025 ob 11:11
Pozdravljeni.

Po pokojnem očetu bom podedovala del stanovanjske hiše, ki smo jo dali etažirati in smo že prejeli odločbo geodetske uprave. Na sodišču smo se tudi dogovorili (podpisali smo osnutek dednega dogovora), da imam služnost parkiranja avta v gospodarskem poslopju v garaži ter solastniško pravico na parceli, kar v naravi predstavlja vrt v izmeri 30 m2, ki ga na svoje stroške zamejim s količkom in mrežo. 

Ko smo etažirali hišo in urejali služnost za garažo, sem pri geodetu pozabila naročiti še izmero služnosti vrta, zato me zanima, ali bo dedni dogovor dovolj, da bom v zemljiško knjigo vpisala služnost za vrt in poti do vrta. Poleg tega pa mi sin, ki bo dedič na omenjeni parceli, ne dovoli kjer koli sejati in saditi in me zelo omejuje.

In moje drugo vprašanje je, ali bom imela lahko avto v garaži kadarkoli. Težava namreč je, da ima sin, ki bo lastnik garaže, v njej delavnico in tako avta večkrat ne morem zapeljati v garažo.

Hvala za odgovor.

bralka

 

Odgovor pravnice si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

