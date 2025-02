Svetovalnica: Nekdanji mož noče prodati solastniškega stanovanja – bom zato morala plačati davek na nepremičnine?

Pozdravljeni.

Že več kot 12 let je, odkar sem se izselila iz stanovanja, katerega solastnika sva z nekdanjim možem. Na moje prošnje, da bi stanovanje prodala, ni bilo nikoli pozitivnega odziva. Z leti sem izgubila upanje in tudi voljo, da bi se zadeve glede prodaje uredile. Vsa leta plačujem svoj del nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča za omenjeno stanovanje. Zanima me, ali bom morala po novem plačati tudi davek na nepremičnino, v kateri ne prebivam. Ker sem že v pokoju, bi bil to zame prevelik strošek. Skozi leta sem si uredila oz. kupila manjše stanovanje, v katerem živim sama. Z nekdanjim možem nimava nobenih stikov. Prosim tudi za nasvet, kako naj ga pripravim do prodaje.

Prijazen pozdrav!

bralka

