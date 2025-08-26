DELOINDOM

Svetovalnica: Kupec razkriva, kaj storiti, če izvajalec ne izpolni pogodbe

Pravnica pojasnjuje, kdaj lahko kupec zadrži del kupnine zaradi napak pri stanovanju in kdaj zahteva pogodbeno kazen ob zamudi s predajo.
Fotografija: Če prodajalec zamudi z izročitvijo nepremičnine, je kupec upravičen do pogodbene kazni za vsak dan zamude za celotno obdobje trajanja zamude. Foto Lazy_bear/Shutterstock
Če prodajalec zamudi z izročitvijo nepremičnine, je kupec upravičen do pogodbene kazni za vsak dan zamude za celotno obdobje trajanja zamude. Foto Lazy_bear/Shutterstock

Tanja Bohl
Spoštovani.

V letu 2023 sem z izvajalcem podpisal pogodbo o nakupu stanovanja in skladno z njo plačal aro.

Rok za predajo je bil najkasneje do 31. 5. 2025. 11. 7. 2025 me je izvajalec povabil na predhodni ogled stanovanja, kjer je bilo odkritih veliko napak, na podlagi česar je jasno, da stanovanje ni pripravljeno na predajo.

V pogodbi je določen rok plačila preostalega dela kupnine vsaj 8 dni pred prevzemom.

Kako lahko zadržim 5 % kupnine zaradi opaženih napak (zabeleženih v zapisnik), če moram celotno kupnino plačati še pred primopredajo, kjer se naredi zapisnik in zapiše, da si pridržujem pravico po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)?

Izvajalec trdi tudi, da ni v zamudi s predajo zato, ker je več kot en mesec pred predvideno predajo oddal vlogo za uporabno dovoljenje. Ko sem uporabno dovoljenje dobil, sem opazil, da je bilo Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) izdelano v mesecu juniju (po predvideni predaji), ta pa je obvezna priloga vloge za uporabno dovoljenje. V ZVKSES, je zapisano, da prodajalec ni v zamudi le, če vsaj en mesec pred predvideno predajo odda popolno vlogo za uporabno dovoljenje, česar pa v tem primeru ni storil, saj je DZO izdelan kasneje, torej je prodajalec oddal nepopolno vlogo.

Lahko v tem primeru zahtevam izplačilo pogodbene kazni za zamudo s predajo stanovanja?

Vnaprej hvala za odgovor.

bralec

 

Nasvet pravnice preberite na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

