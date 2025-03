Svetovalnica: Ali moram plačati vgradnjo dvigala v bloku, če ga ne bom uporabljala?

Sem lastnica stanovanja v prvem nadstropju bloka. Zdaj so se stanovalci dogovorili, da bodo v blok vgradili dvigalo, katero bomo plačali vsi lastniki stanovanj po enakih kriterijih. Menim, da to ni prav, kajti, ko sem kupovala stanovanje, sem zanj plačala več, kot bi za stanovanje v višjih nadstropjih, kjer je bil dostop otežen.

Zanima me, ali je to stalna praksa in kako lahko ukrepam.

bralka

Odgovor pravnice si lahko preberete na deloindom.si.